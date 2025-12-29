〈財經週報-AI詐騙〉詐騙來電變裝 攻擊第一個接觸點

詐騙管道的轉型與隱蔽化

記者方韋傑／專題報導

近年來，部分民眾感覺接到詐騙電話的頻率似乎下降，卻不代表詐騙風險正在遠離。事實上，詐騙並未消失，而是改變了出手方式。電話不再是詐騙的終點，而只是整個攻擊流程的「第一個接觸點」。

根據Gogolook觀察，隨著主管機關加強對來電號碼變造的管制，詐騙集團已逐步減少使用傳統假號碼，轉而採用短碼、VOIP、虛擬門號，甚至透過跨境IP撥打電話。這類來電在外觀上較難與正常通話區分，使民眾在第一時間不易提高警覺。

此外，越來越多詐騙行為，僅透過電話製造情境與壓力，例如帳戶異常、補助入帳失敗或身分遭冒用，隨後便引導受害者點擊連結、下載指定App，或是加入通訊軟體群組。這種跨平台操作，使詐騙不再受限於單一管道，電話、社群、簡訊與釣魚網站被串成一條完整流程，任何一個環節都可能成為突破口。

搭上政策或社會事件 詐騙集團營造情境

實務案例也顯示，詐騙集團經常配合政策或社會事件調整話術。Whoscall指出，在政府推動補助、退稅或發放相關款項期間，曾觀察到多組境外號碼大量來電，自稱官方或金融機構，聲稱補助程序異常，要求民眾配合後續驗證。這類詐騙刻意營造「必須立即處理」的情境，使受害者在未充分查證下，進入後續詐騙流程。

值得注意的是，電話詐騙「看似變少」，反而可能降低民眾的整體警戒心。當部分使用者誤以為主要風險已被管控，卻未同步提高對App、社群或釣魚連結的防備，詐騙成功率反而可能上升。對詐騙集團而言，這正是攻擊模式轉型後的最大優勢。

面對電話與社群高度整合的詐騙流程，辨識「來電者身分」成為重要關卡。目前電信業者與防詐工具展開更緊密的合作，例如國泰世華、凱基人壽等金融機構，即導入了「Whoscall認證商家號碼」服務。透過在來電畫面載明官方資訊，幫助消費者在接聽當下判斷真實性，過濾掉可疑的跨境或虛擬門號。

