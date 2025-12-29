〈財經週報-AI詐騙〉 個資外洩 AI詐騙產業鏈燃料

以「金錢」為核心的詐騙情境

記者方韋傑／專題報導

Whoscall歷年觀察，電話號碼仍是亞洲各國民眾最常外洩的個資類型。 （Gogolook提供）

在生成式AI被系統性導入詐騙流程後，個資外洩不再只是零星的資安事件，而是成為整條詐騙產業鏈得以高速運轉的關鍵燃料。相較過去隨機撥打或大量投放訊息，詐騙集團如今更仰賴外洩名單進行精準鎖定，透過AI分析受害者輪廓，再生成對應話術，大幅提高詐騙成功率。

透過AI分析 大幅提高詐騙成功率

根據Gogolook公司旗下來電辨識應用程式服務Whoscall歷年觀察，電話號碼仍是亞洲各國民眾最常外洩的個資類型。以台灣為例，有超過六成民眾的電話號碼曾出現在外洩名單中，其他常見外洩資訊還包括電子郵件、姓名與帳號密碼。這類資料一旦被整合，詐騙集團便能同時透過電話、簡訊、釣魚郵件與社群訊息展開多管齊下的攻擊。

詐騙集團取得名單後，第一步並非立即行騙，而是先進行資料「清洗」與「分群」。Gogolook指出，詐騙者會透過AI對外洩名單進行分析，依年齡、消費行為、投資興趣或社群使用習慣分類，再針對不同族群生成看似合理、貼近日常生活的詐騙話術。這使得詐騙訊息不再顯得突兀，而是更容易命中受害者的關注點。

值得注意的是，多數使用者並不知道自己早已被「標記」，一旦電話號碼或電子郵件出現在外洩名單中，詐騙集團往往會反覆測試不同詐騙情境，從假投資、假貸款、假中獎通知，到冒充電商客服或政府單位，逐步尋找最容易奏效的切入點。這種名單可重複利用的特性，使部分民眾在短時間內頻繁遭遇詐騙，卻難以判斷風險來源。

一支電話註冊多個服務 跨平台連鎖風險高

在台灣常見的外洩場景中，電商平台、訂房系統、社群服務與各類會員制網站，都是高風險環節。使用者為了便利，往往以相同的電話號碼或電子郵件註冊多個服務，一旦其中一個系統遭到外洩，其他帳號便可能連帶暴露，形成跨平台的連鎖風險。

隨著詐騙流程高度AI化，民眾也逐漸意識到風險並非來自單一通話或連結，而是源於過去累積的個資足跡。Whoscall指出，近年使用者主動查詢個資外洩狀況的行為明顯增加，反映防詐觀念已開始從「事後判斷」，轉向「事前檢視風險來源」。

整體而言，在AI技術加持下，個資外洩已從一次性的安全事故，轉變為支撐詐騙產業鏈長期運作的基礎設施。只要名單仍持續外流，詐騙集團就能不斷調整話術、變換情境，以低成本進行高命中的攻擊。

