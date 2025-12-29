〈財經週報-AI詐騙〉防詐新戰場 以AI對AI

隨著AI技術持續演進，詐騙與防詐將長期共存，並不斷升級。（記者方韋傑攝、合成）

記者方韋傑／專題報導

當詐騙集團全面導入生成式AI，防禦端也必須進入自動化與智能化的新紀元，不再只是單點技術的防堵，而是演變為一場「AI對AI」的長期軍備競賽。

防詐營運中心 自動化下架虛假廣告

傳統的防詐技術多以「黑名單」為主，即發現可疑網站或電話後才進行標記。然而，面對能快速更換號碼與網址的AI詐騙，事後標記的成本高且緩不濟急。因此，2025年政府與企業開始導入「防詐營運中心」的主動防禦概念，與傳統資安系統不同之處，在於它主要專注監控企業外部環境的「信任風險」。

防詐營運中心透過「AI偵測代理人」，能橫跨社群、通訊軟體與新聞網站，主動即時偵測假冒企業或政府的虛假廣告與帳號，並啟動自動化下架流程，將應變時間從數天縮短至數小時內。

在詐騙、防詐的創新技術對抗之爭中，同步催生了龐大的商機，根據市調機構MarketsandMarkets報告顯示，全球詐騙偵測與防制市場規模預計將從2025年的320億美元，以15.5%的年複合成長率，在2030年增長至656.8億美元，其中，具備「即時偵測」功能與「雲端部署」的解決方案成長最快。

從研調中可見，無論是金融機構、電信業還是醫療產業，都正將AI驅動的異常檢測視為現代企業安全策略的核心組件。防詐行動的未來挑戰，是需要更為擬真的深偽與情境識別，防詐工具的演進正從單一特徵比對進化到「情境識別」，例如Whoscall類型的工具，已開始運用大型語言模型輔助判斷可疑廣告的適法性，甚至開發出能即時分析圖片、語音真偽的「一鍵查」功能。

不過，隨著AI技術越強，未來的詐騙內容將更難以肉眼辨識，全球防詐聯盟GASA總幹事Jorij Abraham強調，現在面對詐騙事件，民眾已經無法完全仰賴自身的覺察力，需要電信商、金融機構與政府建立全球化的情資共享標準，才能在AI時代建立穩固的社會信任體系。

可以預期的是，隨著AI技術持續演進，詐騙與防詐將長期共存，並不斷升級。對台灣而言，真正的挑戰並不在於能否短期內消滅詐騙，而是在這場AI化的攻防戰中，能否將風險控制在可承受範圍內，維持數位環境中最關鍵的資產，也就是人與人之間的信任。

