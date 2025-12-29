〈財經週報-AI詐騙〉財務詐騙 所有攻擊入口

2025年前11月詐騙手法前三名

記者方韋傑／專題報導

2025年的詐騙手法表面上看似五花八門，實際上卻高度集中於同一個核心 － 金錢。無論是投資、貸款、交友、求職，或是假冒政府與企業通知，詐騙流程最終幾乎都指向資金轉移或帳戶操作，使「財務詐騙」成為所有詐騙行為的共同入口。

根據Gogolook旗下商譽保護服務Watchmen分析，2024年6月至2025年6月間，數十萬筆可疑社群貼文中，最常見的偽冒情境前三名依序為假冒貸款申請、假冒贈書活動，以及假冒投資資訊。其中，與財務相關的詐騙情境合計占比接近5成，顯示詐騙集團已高度聚焦於能直接引發金錢行為的場景。

名人是AI生成 受害者防不慎防

在生成式AI的輔助下，投資詐騙的運作模式出現明顯升級，詐騙集團不再只是複製固定話術，而是能快速生成假冒企業執行長、名嘴或分析師的圖像、影片與語音內容，並依不同平台特性調整呈現方式。這些內容透過社群廣告或私訊大量投放，使受害者在尚未產生警覺前，就已進入詐騙流程。

近年來，投資詐騙也與交友平台高度結合，形成「戀愛加投資」的複合型手法。詐騙者往往先透過長時間互動建立情感連結，再以投資機會、內線消息或共同理財為名，引導受害者進行資金操作。由於過程中混合了情感信任與財務誘因，辨識難度遠高於傳統詐騙。

除了投資詐騙，假冒政府或企業的財務相關通知也持續演進，Watchmen指出，詐騙者已不再只發送釣魚連結，而是進一步模仿官方客服的對話邏輯與語氣，甚至能即時回應問題，營造「正在處理正式流程」的錯覺。這類詐騙常以帳戶異常、補助入帳、費用補繳等理由製造急迫感，迫使受害者在短時間內做出金錢決策。

在這些詐騙手法中，「權威形象」仍是最重要的放大器之一，詐騙者頻繁假冒名人粉絲專頁、專家帳號或品牌官方帳號，利用既有的社會信任基礎，降低受害者對金錢操作的心理防線。當內容本身看起來專業、熟悉且合理，許多民眾往往忽略進一步查證的必要。

