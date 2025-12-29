〈財經週報-時事求是〉精準防詐

當詐騙結構被AI徹底改寫，既要全方位防詐，也要跟上最新技術，不能只停留在事後補救的思維。 （彭博）

■魏錫賓

AI應用迅速擴大，除了半導體供應鏈受惠，相關企業的營收、股價節節升高外，利用AI形成的詐騙產業鏈也迅速地整合完成，已從「怎麼騙到一個人」，進展到「如何以最低成本騙到最多人」。當詐騙的成本結構被AI徹底改寫，甚至已從量變再進展到質變，防詐尤需制敵機先。

降低成本、提高效率，幾乎是所有產業導入AI的動機；詐騙集團也不例外。在詐騙產業化之後，金融、法律等各類專業人才陸續被網羅進入其中，不僅組織更為嚴密，詐騙的手法也快速升級，外表、聲音、場景的模仿變得廉價，以假亂真得更為難辨。

在真假界線模糊化後，詐騙集團寄生能力更強，短期已更難以驅趕出正常社會。即使從全球趨勢來看，防詐也已被視為一項長期、結構性的投資，而非短期的治安應變；除了官方全方位出擊外，可以看到詐騙的偵測與防制相關產業在多個國家持續高速成長，顯示企業、金融機構與社群平台等均已意識到詐騙風險的難以忽視。

這樣的轉變，與過去資安或反洗錢制度的發展高度相似。當風險從偶發事件，演變為可能影響整體金融穩定與社會信任的結構性問題，政府需介入主導，制度化、標準化的防禦投資也成為必要選項。對企業而言，防詐能力不只是法規要求，更深刻影響品牌信任與營運風險；而對金融機構而言，則已是信用風險與作業風險的一部分。

大眾與企業的廣泛重視，剛好是政府防詐的後盾。在思考政策及執行時，需要注意到，詐騙集團希望利用AI騙到最多人，防詐手段則是相反的路徑，必須鎖定源頭，使其一舉成擒。在詐騙產業鏈中，愈往下層的數量愈多，不僅防不勝防，更是抓不勝抓；在利之所趨下，根本無法撼動詐騙的威脅。

詐騙成為數位經濟下的常態成本，而且規模有增無減，若能從全方位防詐，進化到精準防詐，愈往上游圍捕，應愈能有效遏阻詐騙的泛濫。「以彼之道，還施彼身」，防詐不僅要相關單位全方位合作出擊，也要跟上最新技術，不能只停留在事後補救的思維。

