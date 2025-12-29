〈財經週報-AI詐騙〉詐騙產業鏈升級 AI導入防詐新市場

警政署165打詐儀表板統計，2025年以來，全台每月受理詐騙案件長期維持在1.3萬至1.6萬件之間。（記者方韋傑攝、合成）

記者方韋傑／專題報導

2025年詐騙不再是仰賴人力撥打電話隨機尋找目標，而是一場由生成式AI驅動詐騙革命。（路透）

回顧2025年，詐騙已不再是仰賴人力撥打電話、隨機尋找目標的傳統犯罪，而是一場由生成式AI驅動的系統化革命。從名單篩選、話術生成，到語音與影像合成，AI正被全面導入詐騙流程，使詐騙不再只是零星事件，而是逐步演變為一條低成本、高效率、可快速複製的數位犯罪產業鏈。

2025年各月詐騙受理數與財損

每月受理詐騙案1.6萬件 損失至少60億

根據警政署165打詐儀表板統計，2025年以來，全台每月受理詐騙案件長期維持在1.3萬至1.6萬件之間，單月財產損失動輒超過60億至90億元，顯示詐騙已成為高頻、常態化的社會問題。即便政府持續加強宣導與管制，案件量與財損水準仍未出現明顯下降，反映問題並非單一手法失效，而是整體攻擊模式正在升級。

請繼續往下閱讀...

這樣的現象，也與國際調查結果相互呼應，根據 Global Anti-Scam Alliance（GASA）與Gogolook針對台灣1000名成年人進行的調查，台灣成年人平均一年會接觸到約 149 次詐騙嘗試，幾乎每兩到三天就可能遭遇一次詐騙訊息，且詐騙手法不再只是利用資訊不對稱加以翻新，而是開始精準鎖定人們的行為模式與心理弱點，透過AI技術提高命中率。

每人每隔2到3天 就接到1次詐騙訊息

從實際運作來看，詐騙流程已高度模組化，詐騙集團經常先取得外洩的電話號碼或電子郵件名單，再利用AI進行分群分析，依年齡、興趣、投資偏好或社群使用習慣生成對應話術，並透過電話、社群平台、簡訊或釣魚連結進行多管道投放。電話不再是唯一攻擊手段，而只是整個跨平台詐騙流程中的其中一環。

社群平台在這樣的流程中也扮演了關鍵角色，成為近年詐騙成長速度最快的管道之一，假冒投資專家、名人或企業帳號投放廣告，仍是最常見的切入方式。詐騙者往往先建立信任關係，再引導受害者轉移到私密通訊軟體或指定平台，完成後續詐騙操作，使整個過程更難被即時察覺。

電話詐騙變少 不代表詐騙變少

值得注意的是，詐騙風險並未因相關管制而消失，隨著變造號碼遭到封堵，詐騙集團轉而使用短碼、虛擬門號、VOIP或跨境IP來電，並將真正的詐騙行為轉移到App、社群或釣魚連結中進行。對部分民眾而言，表面上「電話詐騙變少」，反而容易誤判整體環境已經更安全，降低警覺。

這也是為何防詐逐漸走向產業化，市調機構MarketsandMarkets預估，全球詐騙偵測與防制（FDP）市場，將自2025年的約320億美元成長至2030年的656.8億美元，年均複合成長率達15.5%。這反映企業、金融機構與平台已將防詐視為長期投資，而非臨時性的應變措施。

從國際角度來看，詐騙問題也不再被視為單純的犯罪事件。GASA與數據科學公司Feedzai在《Global State of Scams 2025》報告中強調，面對高度組織化、跨境運作的詐騙產業，單一政府、企業或技術工具，都不足以形成有效防線。

在AI技術持續演進的情況下，詐騙與防詐勢必形成一場長期的攻防競賽。對台灣而言，真正的挑戰不在於能否短期內消滅詐騙，而是如何在制度、技術與跨平台合作之間，建立更具韌性的防線，將這場結構性風險控制在可承受的範圍內。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法