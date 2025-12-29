安世翻版 英國令中資年底前出售飛特蒂亞

英國政府去年十一月以國安風險為由，下令北京建廣資產管理公司旗下子公司出售飛特蒂亞晶片公司（FTDI Chip）逾八成股份。（取自官網）

北京建廣收購8成股權

英高院認構成國安風險

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國與荷蘭安世半導體（Nexperia）控制權紛爭未歇，英國政府去年十一月以國安風險為由，下令北京建廣資產管理公司旗下子公司出售飛特蒂亞晶片公司（FTDI Chip）逾八成股份；法界人士推算，今年十二月底將是強制出售的最後期限。

路透及中國媒體報導，飛特蒂亞創立於一九九二年，總部位於蘇格蘭最大城市格拉斯哥，為全球市占率最高的USB橋接晶片設計商。二〇二一年十二月，中國半導體投資巨擘北京建廣資產透過英國子公司FTDIHL，斥資四．四億美元收購飛特蒂亞八十．二％股份。

請繼續往下閱讀...

去年十一月六日，英國政府根據「二〇二一年國家安全與投資法案」的授權，下令在中國註冊的FTDIHL出售飛特蒂亞八十．二％股份。英國政府聲明指出：「這道命令的效令是要求FTDIHL在特定期限內，依照特定程序出售飛特蒂亞八十．二％股份。我們擔心英國研發的半導體技術和其相關智財權，可能會被用於危害英國國安的方式。」

英國政府下達強制出售命令後，FTDIHL在去年十二月三日向英國高等法院提出司法覆核（指司法機關對行政機關、立法機關或公共機構的行為是否合法進行審查的程序 ）要求，並聲請臨時救濟或暫停最終命令的效力。

但英國高等法院今年二月仍裁定，該收購案對英國國安構成風險，且風險是真實和巨大的，若授予臨時救濟會延長風險的期限，因此駁回FTDIHL聲請的臨時救濟。

法界人士推算，今年十二月底將是FTDIHL強制出售飛特蒂亞八十．二％股份的最後期限。該案成為繼安世半導體之後，又一家中資業者投資歐洲半導體公司，遭遇歐洲政府以國安為由所進行的干預。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法