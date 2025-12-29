中國債務規模GDP逾3倍 加劇通縮

截至今年九月底，中國整體債務占GDP比率高達302.3％。（彭博資料照）

地方政府發ABS籌資72.3兆創新高 外界質疑財務穩定

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國的整體債務（包括家庭、政府機構和非金融企業的債務）規模已達GDP（國內生產毛額）逾三倍，而中國經濟持續放緩，可能加重債務負擔。此外，中國省級以下地方政府因為財務困窘，今年發行的資產擔保證券（ABS）規模創紀錄最高，但資產品質卻引發質疑。

根據《日經新聞》、《金融時報》報導，中國官方智庫「國家金融與發展實驗室」（NIFD）發布最新數據，截至今年九月底，中國整體債務占GDP比率高達三〇二．三％，債務總額超過人民幣四〇〇兆元（約一七九六兆台幣），較六月底的三〇〇．四％增加一．九個百分點，中國整體債務占GDP比已正式突破三〇〇％。

企業投資、家庭消費縮手

隨著中國經濟放緩，企業和家庭不願承擔新的債務，投資和消費勢必進一步降溫，加劇債務型通縮（debt deflation）的風險。

NIFD數據顯示，截至今年九月底，中國各級政府債務占GDP比率較六月底增加二．二個百分點、至六十七．五％，主因中央政府增加發行公債數量，以資助基礎建設和其他項目，加上地方政府也加大發行公債力道，以協助地方政府融資平台（LGFV）用新債還舊債。

而家庭和企業在承擔新債務方面變得更為謹慎。NIFD的數據顯示，截至今年九月底，家庭債務占GDP比率較六月底下降〇．七個百分點、至六十．四％，為一九九五年開始紀錄以來首度下降；同期，企業債務占GDP比率達一七四．四％，僅較六月底略增〇．四個百分點。

根據國際清算銀行（BIS）的數據，中國的債務比正接近日本在一九九八年的水準，當時日本正面臨金融動盪。

中國省級以下地方政府為了解決因經濟疲軟和房市危機所導致的流動性問題，並籌措資金來支應新投資，以符合中央政府要求的成長目標，今年發行的ABS規模達創紀錄的二．三兆美元（約七十二．三兆台幣）。但這些地方政府用以發行ABS的擔保品，其潛在價值充滿高度不確定性，引發外界質疑地方政府財務的長期穩定性。

