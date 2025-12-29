投資台灣2.0納外商 累計磁吸2.57兆

截至今年底，投資台灣3大方案已吸引1701家企業、超過2兆5690億元投資。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕投資台灣三大方案自二〇一九年啟動，在二〇二〇年五月突破一兆元大關、二〇二三年二月衝破兩兆元大關；今年八月核定二．〇版，擴大來台外商適用，截至今年底，投資台灣三大方案已吸引一七〇一家企業、超過二兆五六九〇億元投資。

因應美中貿易戰下台商轉移生產基地的需求，經濟部協助赴中台商加速回流，二〇一九年七月啟動投資台灣三大方案，提供融資優惠、土地租金優惠、水電佈建、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施；另針對未曾赴中投資的大型企業及中小企業，分別提供根留台灣及中小企業加速方案，享有融資優惠措施，輔導產業朝智慧化、低碳化升級轉型。

今年八月政院核定投資台灣三大方案二．〇版本，協助企業因應地緣政治風險、美國關稅新政等全球經濟變局，延長至二〇二七年，並擴大適用對象至全球台商與來台外商，目標是以台灣的半導體優勢為基礎，串連人工智慧（AI）、軍工、安控及次世代通訊等產業。

經濟部投資台灣事務所統計，截至今年底，三大方案已吸引一七〇一家企業、超過二兆五六九〇億元投資，預估創造十六萬二〇四一個本國就業機會，後續尚有十一家企業待審。其中，台商回台方案有三三八家企業投資約一兆三七〇〇億元，創造九萬一六三八個就業機會；中小企業方案有一一五四家企業投資約五九〇四億元，創造四萬一一四五個就業機會；根留台灣方案則有二〇九家企業投資六〇八六億元，創造二萬九二五八個就業機會。

