不婚不生住老家 連3季每戶平均不到3人

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產平台發布，全國設有戶籍宅數的每戶平均人口數已連續三季不到三人。房產業者表示，不單是大家庭變少，連已婚育有子女的家庭戶數也跟著減少，甚至部分已出社會但未婚的子女還住在家裡，形成「兩老一中無小」的家庭組成現況。

台灣戶量將往2人靠攏

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，歐洲比台灣更早面臨少子化與家庭結構改變等問題，多數歐洲國家戶量僅約兩人，預料台灣戶量將會持續下滑並往兩人靠攏。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，若按內政部統計，把人口按十四歲以下、十五至六十四歲、六十五歲以上，分為幼年、工作年齡、老年三組，可發現二〇〇〇年幼年人口占比為二十一％、老年占九％；但二〇一六年開始，老年占比十四％，開始超車幼年占比十三％，甚至去年老年占比已達二十％，每五人就有一人是老人。

然而，幼年占比只剩十二％，幼年人口一路從四七〇萬人下滑到二七四萬人，減少四十二％；老年則從一九二萬人增加到四四九萬，足足增加一．三四倍。最早步入超高齡化社會的日本，十多年來，全國成人尿布的銷售量超過嬰兒尿布，去年已有尿布製造商宣布，停止生產嬰兒用尿布。

此外，黃舒衛指出，台灣工作年齡總人口也從二〇一五年起逐年下滑，不但新生力量無法有效推進成為未來人力後盾，連夾在中間的工作年齡族群也開始萎縮。最後，超高齡化社會對於社會勞動力、家庭照顧責任、世代公平、保險體系穩定、資產分配都已發生溫水煮青蛙的影響，這些問題最後也會全部落到住宅的議題。

