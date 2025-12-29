家有高齡者 10年大增115萬戶

戶籍內有老年人口的戶量統計變化

〔記者徐義平／台北報導〕過往家有老小的大家庭，近幾年逐漸演變成有老卻無小的高齡家庭。根據內政部不動產資訊平台，第三季全國戶籍數量逾九八三萬戶，其中家中有一位以上高齡者的戶數逾三四二萬戶、約占三十四．七九％，對比二〇一六年第三季逾二二七萬戶、占比二十六．六一％，十年來家有高齡者大增近一一五萬戶、占比提高逾八個百分點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨人口逐漸老化，扶老比也在增加，現在四十至五十歲族群面對上有老、下有小的狀況，生活壓力更是不小，成為名副其實的三明治族群。

請繼續往下閱讀...

觀察扶幼比及扶老比變化，二〇二四年全國扶老比約二十七．七六％，對比二〇一六年的十七．九六％，十年增加九．八個百分點；二〇二四年扶幼比約十六．九六％、對比二〇一六年的十八．一七％，十年減少一．二一個百分點。房產業者分析，隨著年輕人不婚不生，甚至直接住在家裡的情形越來越普遍，家有一老、甚至多老的情況，未來會比家有一小更常見。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣社會進入高齡化及少子化後，家庭結構更從「多代家庭」快速演變為「單代家庭」，甚至越來越多「絕代家庭」，堪稱國安危機。不過，因國人分戶越加普遍，即便人口數已負成長，但預期戶籍數量仍持續上升，突破一千萬戶應是遲早的事。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，隨著超高齡化社會來臨，對於房地產來說，建案環境的通用設計及設備補充，也越來越重要，如何以改建、整建、維護等手段，解決老人居住安全或環境障礙，將成為市場顯學；尤其導入AI或智慧建築等運用的急迫性，恐怕在未來人力短缺的現實壓力下，將成為比綠建築、再生能源還重要的住宅課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法