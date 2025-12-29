在野卡總預算 婚育加碼租補恐延宕

內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，規劃7年投入270億元，包括公共托育設施布建、新版生育給付以及育嬰留停方案彈性補助等。（內政部提供）

7年270億青年婚育租屋支持專案 可能無法如期到位

〔記者徐義平／台北報導〕面對少子化國安議題，內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，規劃七年投入二七〇億元，包括公共托育設施布建、新版生育給付以及育嬰留停方案彈性補助等。不過，內政部表示，因在野黨阻擋付委，二〇二六年度中央總預算案審議延宕，相關支持恐無法如期到位，甚至讓政策卡關。

內政部指出，婚育租屋支持專案針對婚育家庭提供租金補貼金額加碼，既有社會住宅中提供婚育宅、包租代管社宅計畫則提供「育兒安全設施」補助；另，明年一月一日起，提供租客修繕補助金額最高六千元。

請繼續往下閱讀...

明年一月起，三〇〇億中央擴大租金補貼專案針對結婚登記兩年內的新婚家庭，補貼金額加碼五十％，且每多生一胎再加碼五十％。內政部指出，在不超過實際房租的前提下，上述加碼沒有上限；申請資格方面，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費三倍放寬至三．五倍。

至於社會住宅，今年已在台北、新北、桃園、台南及高雄等五都釋出婚育宅一〇二二戶，吸引受理件數逾二七〇〇件，未來三年預計新增一萬戶婚育宅供給量；而依社宅完工進度，明年將在新北市、苗栗縣等十一個縣市提供逾一千戶，且育兒家庭承租年限最長可達十二年，後續也會結合其他部會育嬰留停及生育給付等資源。

明年起 租客修繕補助最高6千元

另，包租代管社會住宅已進入第五期計畫，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，包括新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等，且明年一月一日起修繕補助最高可領六千元。

內政部指出，新婚與育兒家庭需要全面性且長期不間斷的政策支持，未來七年將投入經費約二七〇億元；但二〇二六年中央政府總預算案審查延宕，整體政策面臨卡關，恐實質影響民眾權益，盼立法院盡速完成審議及通過總預算案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法