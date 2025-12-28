納入對美反制措施 中修貿易法戰鼓催

中國二十七日通過修訂版《對外貿易法》，可能引發貿易夥伴緊張或反制。 （法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國二十七日通過修訂版《對外貿易法》，以強化發動貿易戰的能力。根據中國官媒新華社報導，修訂版新增「對外貿易工作應當堅持服務國家經濟社會發展，推進貿易強國建設」條款，強調須「完善對外鬥爭法律工具箱，包括補充、完善相應反制措施」；被視為可能引發貿易夥伴緊張或反制，尤其是與美國在科技、關稅等領域的持續角力。

路透報導，中國於一九九四年實施《對外貿易法》，而自其加入世界貿易組織（WTO）以來已修訂三次，最近一次是二〇二二年。該法賦予中國決策者對意圖遏阻其出口的貿易夥伴展開反擊的權力，以及向外企開放受限制產業採取諸如「負面清單」等機制。

這部由中國全國人大常委會通過的新版貿易法訂於明年三月一日生效，內文明確載明對外貿易應「維護國家主權、安全、發展利益」。

該修訂版條文聚焦數位、綠色貿易與智慧財產等領域，這些都是中國為達到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會標準而必須改善的關鍵領域。

為降低對美國依賴，中國正透過修改其貿易有關的法律架構，企圖說服當初為反制中國日益加劇的影響力而成立的CPTPP成員國，應該接受中國這個全球第二大經濟體。

修法也加強政府權力，以因應來自民營企業的訴訟。一名西方貿易外交官指出，中國對於民營企業的批評越來越關注，中國政府有權停止企業出貨，「但需要給個理由，因此一切用白紙黑字寫下來會比較好」。

一些貿易外交官也說，隨著日本與中國這兩大亞洲經濟體在台灣議題上持續爭執不下之際，北京在尋求執行全面禁令，例如禁止所有日本海產進口時，民營企業越來越不配合。

