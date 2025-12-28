中國11月工業利潤劇減13.1% 通縮更惡化

中國11月工業企業利潤年減13.1％，創1年來最大跌幅。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國十一月工業企業利潤創一年來最大跌幅，再次印證疲軟的內需以及持續的通貨緊縮對企業獲利的衝擊。

中國國家統計局二十七日公布，十一月規模以上工業企業利潤年減十三．一％，為連續第二個月下滑，並較十月的年減五．五％，跌幅擴大。今年前十一個月，工業企業利潤年增僅〇．一％，較前十個月的年增一．九％大幅下滑，其中煤炭開採與洗選業利潤跌幅高達四十七．三％。

疲軟的企業利潤凸顯內需不振，以及日益惡化的工業通縮對企業的壓力。儘管與美國的貿易戰休兵，但隨著投資持續低迷，消費成長冷淡，以及與其他貿易夥伴的緊張加劇，中國經濟未來恐面臨更多不利因素。

經濟學人智庫（EIU）資深經濟學家徐天辰表示，該利潤數據與第四季範圍更大的經濟活動放緩相符，主要是被疲軟的內需所拖累。而隨著企業縮小投資，以及北京的「反內捲」政策下，工業企業利潤有望改善。徐天辰補充，企業在海外能賺取更多利潤，不過「這將以其全球同業為代價」。

恐進一步衝擊投資與聘僱

十一月工業利潤的萎縮幅度擴大，可能進一步衝擊投資與聘僱，儘管如此，中國決策者因認為五％的經濟成長目標可達，因此迄今遲未推出額外刺激措施。

然而，美國智庫榮鼎集團日前報告說，受下半年固定資產投資崩跌的衝擊，中國今年經濟成長僅二．五％至三％之間，約為官方數據五％的一半。榮鼎直言，「歷史上沒有像中國這樣的經濟體，在連續十個季度面臨持續通縮的情況下，實質GDP還能保持紀錄性的五％成長」。

目前，市場的預期集中在明年中國須推出進一步的政策支持，以提振內需，並擴大經濟成長。中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧也指出，國際環境不確定因素較多，工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業效益的恢復基礎還是必須持續鞏固。

