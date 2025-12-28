鴻海大舉轉進「星」只剩KY加碼「港」

鴻海將新加坡作為全球投資的「新」跳板，今年以來大舉增資逾800億元。（記者方韋傑攝）

今年大手筆增資逾800億

〔記者高嘉和／綜合報導〕隨著中國經濟惡化，台商除了赴中投資急煞外，作為西進跳板的香港，台股公司今年以來也首度出現減碼投資家數超過加碼家數；而赴新加坡投資卻是相反，鴻海更將新加坡作為全球投資的「新」跳板，今年以來大舉增資逾八百億元。

某上市公司財務長解釋，台股公司赴中投資九成以上是採間接持股方式，透過低稅負第三地來持有投資地點公司的股權，這當然是考慮到之後的利潤分配或退場等，且提供資金靈活調度與安全性；例如某IT代工大廠與食品大廠就是母公司先在開曼群島架構上層控股公司，轉投資香港子公司後再轉投資中國孫公司。

請繼續往下閱讀...

根據台股公司上傳的投資海外子公司（非中國）資訊，今年到第三季止，上市公司加碼投資香港子公司家數僅五十二家、合計金額一三二億元，但減碼家數卻達一〇九家、合計金額三〇五億元。加碼者除了以中國為營運主體的KY公司，如訊芯-KY、鈺齊-KY，不然就是主攻內需市場的統一、統一超等，而減碼的大多是電子代工廠或金控股。

相較於減碼香港，今年前三季上市公司加碼投資新加坡子公司合計大增一二三三億元，減碼合計僅二九七億元。鴻海今年以來就直接加碼FOXCONN SINGAPORE PTE LTD達八四四億元，原始投資金額從一〇四五億元大增至一八八九億元，以新加坡作為投資新跳板，增資墨西哥、印度及越南等「非中」投資事業。

另根據經濟部投審司數據，今年到十一月底核准赴港投資金額僅三．一八億美元、年減二十八．四八％；且自二〇二一年起，核准赴新加坡投資金額已連續四年超過香港，台商正加速「離港轉星」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法