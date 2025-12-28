降低香港中國化風險 台股投資首見「雙減」

台股公司赴星、港投資變化

今年前3季 原始投資金額減178億 期末帳面價值減722億

〔記者高嘉和／台北報導〕香港過去一向是台商西進「跳板」，也是主要資金調度中心之一，但隨著香港「中國化」，且美國近幾年加速「劃清界線」，台商基於降低風險也加快移轉投資布局。根據台股最新季報，川普二．〇登場後，台股上市公司赴港投資原始金額與投資帳面價值首度出現「雙減」趨勢。

川普一．〇時期就發布行政命令，終止美國法律給予香港的特殊待遇，香港出口美國的產品必須標註為「中國製造」，且適用相同關稅稅率；拜登政府延續政策，近二年來，美國國會與政府更推動《香港經濟貿易辦事處（HKETO）認證法》，不再承認香港「獨立主權地位」，且限制對其戰略性投資。

川普一．〇到拜登時期，台股上市公司不僅海外投資趨勢轉變、資金停泊地點也改變。美中首波貿易戰開打前的二〇一七年底，赴港投資原始金額數倍於新加坡、美國，二〇二〇年赴美與新加坡投資加速、赴港開始煞車，二〇二四年底赴美原始投資金額約一兆四〇九六億元、已超過香港的一兆五六六億元，赴新加坡期末投資餘額達二兆三〇五〇億元、也首度超過香港的二兆二六六七億元。

今年川普二．〇登場，僅三季變化加速。上市公司累積赴港原始投資金額，從去年底的一兆五六六億元，減至今年第三季底的一兆三八八億元、少一七八億元，期末投資帳面價值也從二兆二六六七元減至二兆一九四五億元、少七二二億元，雖然減幅不大，但卻是有統計以來首度「雙減」。

台商海外投資 星漸取代港

對比同期間上市公司赴新加坡累積原始投資金額，則是從八六三五億元增至八八一五億元，期末投資帳面價值從二兆三〇五〇億元增至二兆四一〇二億元，顯示星國已加速取代香港成為台商海外投資新調度中心。

