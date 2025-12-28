台美關稅談判》232條款優惠有共識 貿易協議再等一下

台美關稅談判2025年確定沒有結果。（彭博資料照）

正待美方安排總結會議後

雙方將對外宣布協議主要內容

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判二〇二五年確定沒有結果。行政院經貿辦表示，自九月底台美實體會議後，雙方又進行多次線上磋商及文件交換，目前雙方對於台美貿易協議和供應鏈合作，以及美方調降對台對等關稅，並提供二三二條款優惠待遇等課題已有大致共識，我方目前正待美方安排總結會議，雙方皆希望達成貿易協議，開啟下階段經貿合作。

年底前完成談判有難度

國民黨立委賴士葆二十四日在立法院財委會質詢時，關注台美談判進度，詢問是否有機會在今年底前達陣？經濟部次長何晉滄回應，今年剩下沒幾天，美國又逢耶誕節假期，「可能比較…」，隨後點了下頭。外界解讀，台美要在年底前完成談判仍有難度；賴士葆追問，是否能在農曆春節前落幕，何晉滄表示，這牽涉到美方時間。

請繼續往下閱讀...

行政院經貿辦指出，今年四月至七月底的第一階段談判，我方和美國貿易代表署及商務部就「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購、供應鏈合作」等議題進行多輪談判。

經貿辦說，由於美台逆差中有九成來自半導體及資通訊產品，屬於美方依據二三二條款正在調查中的重點項目，美國二三二半導體關稅政策尚在發展中，所以台美雙方未能進行談判總結。

經貿辦強調，美方將我對等關稅稅率從三十二％調降為二十％的「暫時性稅率」加原MFN（最惠國待遇）稅率，須就「供應鏈合作及二三二條款優惠待遇」進行第二階段的談判，完成協商後方可再調降對等關稅稅率。

經貿辦說明，八月至今的第二階段談判，我方主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取調降對等關稅且不疊加、未來二三二半導體及衍生品關稅優惠模式，以及其他二三二項目優惠待遇。

我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行確認，目前已大致達成一定共識，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，後續也會依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法