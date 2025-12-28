老宅延壽元月起跑 每棟公寓最高補助960萬 都更危老 政院擴大容獎

行政院同步推動老宅延壽、危老重建、都更政策，近期將核定「老宅延壽機能復新計畫」，明年一月初受理申請，每棟公寓最高可補助960萬元。圖為新北三重區老宅申請外牆美化。（新北市都更處提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國內逾三十年老宅突破五〇〇萬戶，行政院同步推動老宅延壽、危老重建、都更政策，近期將核定「老宅延壽機能復新計畫」，明年一月初受理申請，每棟公寓最高可補助九六〇萬元；至於近日送行政院審查的「危老條例」修正案，將下修小基地容積獎勵上限，並新增捐贈社宅或社福設施的容積獎勵。

內政部提出「老宅延壽機能復新計畫」，編列三年五十億元，讓三十年以上的四樓至六樓集合住宅，以及六樓以下的透天住宅，補助管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增電梯及無障礙設施等，估約六〇〇棟住宅受惠，營造產值上看百億元。

請繼續往下閱讀...

行政院三十日開會審查後，預計就能核定，明年一月初受理申請；至於室內空間優化部分，最高每戶可補助二十萬元，如有高齡弱勢者，加碼至三十萬元。

危老重建提供社宅 容獎最高15％

三十日也將一併討論「危老條例」，修法明定危老重建的住宅使用比例須達二分之一以上，另增訂重建未達五〇〇平方公尺者，申請容積獎勵上限將下修為基準容積一．二倍或原建築容積一．一倍，五〇〇平方公尺以上且配合提供社宅及福利設施者，可享最高基準容積十五％的獎勵。

行政院明年也將推動擴大自主都更政策，提供住戶自組都市更新會的財政與專業雙重協助，除加碼補助獎勵，並由中央都更基金提供十倍信保總額，同時建立「一條龍」全案管理機構協助都更計畫執行，讓房地所有權人不用跟建商分土地容積。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法