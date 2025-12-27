飆股幕後》記憶體大缺貨 外資買超 凌航創掛牌4月新高價

凌航股價飆上漲停，創今年8月6日掛牌以來新高價。圖為董事長曾珍。（資料照）

記者洪友芳／特稿

記憶體模組廠凌航（3135）昨股價飆上漲停76.7元、上漲6.9元，創今年8月6日掛牌以來新高價；凌航從今年9月上旬以來，隨著記憶體缺貨漲價、外資買超帶動下，股價從32元左右起漲，漲幅1.4倍。

今年第三季以來，因雲端服務供應商（CSP）加入搶貨行列，AI對記憶體需求呈現大爆發走勢，SK海力士、三星、美光等大廠都將產能轉向高頻寬記憶體（HBM），排擠傳統的一般DRAM與NAND Flash產能，市況供不應求，帶動記憶體價格飆漲，台股記憶體族群營運成長，股價也驚驚漲。業界紛認為，這波結構性缺貨是從業以來最嚴重的一次。

凌航目前DDR4與DDR5營收比重約各一半，隨著市場缺貨漲價，第三季營收19.8億元，創歷史單季新高，季增13.87%、年成長約43.17%；毛利率7.56%，超越前一季的3.6%，稅後淨利7781萬元，每股稅後盈餘1.05元，創近6季以來新高。累計今年前三季稅後淨利1.02億元，每股稅後盈餘1.5元，雖然受上半年影響，獲利較去年同期下滑，但第四季可望維持獲利高檔水準，全年有機會超過去年的2.37元。

展望明年，凌航預期DDR5營收占比目標將達70%，加上積極拓展AI伺服器、AI邊緣運算與工控等較高階應用，相關專案明年起若順利放量，營收可望超越今年，且隨著記憶體漲價、產品組合優化，毛利率有機會達雙位數，將較今年明顯增加。

記憶體庫存約3~4個月

目前記憶體貨源雖不足，但凌航庫存水位約3~4個月，將優先供應主要客戶，由於凌航深耕記憶體業數十年，與原廠保持良好關係，有信心維持供貨穩定。

