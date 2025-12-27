飆股幕後》強攻石英纖維 輝達青睞 德宏7個月大漲近7倍

玻纖布廠德宏近年強攻石英纖維產品，外傳輝達下一代Rubin系列平台預料將採用銅箔基板M9材料搭配Q布，德宏有望因此受惠。（取自官網）

記者卓怡君／特稿

因AI伺服器持續升級，PCB產業迎來規格提升的結構性轉變，由於現有材料無法滿足AI伺服器需求，玻纖布廠積極發展相關AI新應用產品，其中玻纖布廠德宏（5475）近年強攻石英纖維產品，包括電子級連續紗、工業級連續紗、電子級石英纖維布、工業級石英纖維布等，外傳輝達下一代Rubin系列平台預料將採用銅箔基板M9材料搭配Q布（石英布），德宏有望受惠。

今年台股最飆個股之一

德宏股價在5月下旬還不到12元，昨天最高來到93.2元，創下掛牌新天價，短短7個月大漲近7倍，是今年台股最飆個股之一。德宏自12月開啟另一波飆漲模式，波段漲幅高達55.8%。

石英纖維為耐高溫的無機纖維，其二氧化矽含量高於99%，軟化點接近1700℃，可在1050℃~1200℃下長期使用，具有化學穩定性、耐超高溫、耐燒蝕、低密度、低介電等，石英布過去主要應用在國防、航空、航太領域，例如雷達天線罩、火箭、飛機耐溫材料等，其價格相對較高。

德宏董事長劉暉麟月初在法說會表示，德宏5年前跨入石英纖維產品研發，可說是業界的領先者，已完成試產、驗證、小量出貨，輝達Rubin平台預計採用M9搭配Q布，代表德宏跟著未來趨勢走，接下來等待國際客戶通知需求量，公司就會配合生產。德宏第三季已轉虧為盈，隨著石英布獲得客戶認同，公司對未來獲利轉佳抱持信心。

德宏本月大漲由主力掌控，外資本月以來買超4597張，即使近期德宏股票進入分盤處置，籌碼未見鬆動，由於PCB上游材料明年供應仍然吃緊，石英布若能獲得國際客戶大量採用，德宏未來獲利具想像空間。

