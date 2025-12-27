運價連3漲 估漲到農曆年前

運價指數連3漲，四大主要航線全漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連3漲，最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）上漲103.4點至1656.32點，週漲幅6.65%，四大航線全數上漲，以遠東到地中海航線漲幅10.94%最高。

市場人士指出，船商預計自明年1月1日起上調綜合附加費（GRI），不過，後續仍需觀察12月底至農曆年前實際出貨動能的變化，以及船公司實際放艙節奏與控艙力道，整體而言，農曆春節前運價仍將維持溫和上漲走勢。

根據最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）1690美元，較前一期上漲157美元，週漲幅10.24%；遠東到地中海每TEU為3143美元，上漲310美元，週漲幅10.94%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）2188美元，上漲196美元，週漲幅9.83%；遠東到美東每FEU為3033美元，上漲187美元，週漲幅6.57%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU上漲6美元，為548美元，週漲幅1.1%。

