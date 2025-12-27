歲末保單大掃除 百萬國人都在用「保險存摺」App

二〇二六年元旦倒數，民眾應檢視手中保單，確保風險保障完整，為自己和家人的未來築起堅實的保護盾牌。（壽險公會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕二〇二六年元旦將到來，許多人開始規劃新年的目標與財務計畫。但在擘劃美好未來之際，是否也該為抽屜深處那些塵封已久的「保單」進行一場「斷捨離」與「風險保障檢視」？過去民眾想盤點自己買過哪些保險，往往得翻箱倒櫃找出紙本，不僅耗時且容易遺漏。如今，在數位金融浪潮下，壽險公會推出的「保險存摺」App成為國人新寵，只需一支手機，就能讓保險資產一目瞭然。

百萬會員見證 數位保障首選

這款被譽為保險界「數位神隊友」的平台，受歡迎程度超乎預期。根據壽險公會最新統計，截至二〇二五年十一月三十日止，「保險存摺」註冊會員數已接近一四〇萬人。這將近一四〇萬名使用者的龐大數據，不僅顯示國人對於數位保險管理的剛性需求，更代表該平台在資安防護與實用性上，已獲得百萬民眾的信賴與共同選擇。

三大核心功能 解決詐騙焦慮

對於忙碌的現代人而言，「保險存摺」App整合了三大關鍵功能，精準解決生活痛點。首先是「申請投保紀錄」，民眾在歲末進行財務規劃時，可直接下載電子化投保紀錄，清楚掌握自己與家人的壽險、醫療險等保障缺口，不用再憑記憶拼湊。

其次，針對不幸發生意外需申請理賠的民眾，App提供了「線上理賠申請」的一站式服務。透過跨機構的數位串接，民眾能大幅省去往返各家保險公司奔波遞件的時間，讓保險理賠服務能更快速、便利地到位，同時保險理賠金也發揮急難救助的價值。

此外，隨著金融詐騙手法翻新，偽造電子保單的案例時有所聞。「保險存摺」特別提供了「電子保單驗證」功能，民眾收到電子保單時，只需透過App掃描QR Code或輸入驗證碼，即可即時確認保單效力與真偽，為自己的權益設下最強防火牆，杜絕假保單詐騙陷阱。

e指搞定 迎接安心新的一年

壽險公會陳慧遊理事長表示，推動金融科技的初衷便是落實普惠金融，讓保險服務更親民、透明。在迎接新的一年之前，呼籲尚未使用的民眾立即下載「保險存摺」App，加入百萬「數位保險」行列。透過手機輕鬆完成保單健檢，不僅是整理金融資產，更是為自己與家人預約一份未來的安心保障。

