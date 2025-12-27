通膨接近2％目標 日銀總裁暗示明年繼續升息

日銀總裁植田和男最新發言，暗示明年可能進一步升息。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本總務省昨公布數據顯示，在食品價格壓力略微緩解下，十二月東京核心消費通膨放緩，但仍高於日本銀行設定的二％通膨成長目標，進一步強化日銀升息的預期。

數據顯示，排除波動較大的生鮮食品價格，十二月東京核心消費者物價指數（CPI）年增二．三％，低於預期的二．五％，並從十一月的二．八％漲幅下降。

路透報導，該數據支持日銀的觀點，亦即隨著價格壓力趨緩，未來數月核心通膨將跌破二％目標，之後恢復以需求驅動的走高，為進一步升息提供合理性。

不過一些分析師警告，日圓再次貶值的風險可能促使企業繼續漲價，導致以成本驅動的通膨僵固化，促使日銀加速升息。

第一生命經濟研究所資深經濟學家新家義貴指出，「相關數據顯示，食品通膨或許已經觸頂，但疲軟的日圓可能提供企業恢復食品漲價的理由，這將推升通膨。日銀升息的步伐與時機，很大程度取決於日圓走勢，及其對企業定價行為的影響」。

植田發言轉鷹派

前一天，日銀總裁植田和男演說表示，日銀對於接近達成其永續物價目標信心加劇，他暗示明年可能進一步升息。

植田指出，「二％物價成長的目標以及薪資上漲，正穩定接近達成。而在勞動市場環境趨緊情況下，近年來，企業設定薪資與價格的行為出現顯著改變」。

他的演說凸顯投資人預期，即使上週五日銀將借貸利率上升至一九九五年以來最高水準，但仍將繼續升息，在交易員尋求日銀下一次升息的線索之際，植田的論調較上週他在政策會議結束後的發言略顯鷹派。

植田強調，如果經濟前景實現，日銀將升息，而當前〇．七五％的利率仍處於極低水準。彭博近期調查顯示，多數分析師預期，日銀可能每六個月升息一次。

植田說，「明年以及之後，薪資與物價溫和上升極可能持續維持」。他補充，「日本經濟回到所謂『零常態』，亦即薪資與物價幾乎不變的可能性似乎已大幅降低」。

