人民幣升太快？中國人行釋放緩升訊號

中國人行二十六日將人民幣兌美元中間價設定在七．〇三五八元，遠低市場調查預期，創二〇一八年以來最大差距。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，中國人民銀行二十六日將人民幣兌美元中間價設定在七．〇三五八元，低於彭博對交易員與分析師調查平均預期的七．〇〇五七元，創二〇一八年啟動該調查以來最大差距，顯示中國決策者意圖降緩人民幣升值速度，避免對經濟造成負面影響。

最新人民幣中間價遠低預期

中間價是指限制在岸人民幣上下二％波動的範圍。在離岸人民幣二十五日升破七元兌一美元的心理關卡後、為二〇二四年九月以來人民幣兌美元匯率的最高點，中國人行就定出最新中間價。

離岸人民幣升破7 創16月最高點

澳盛銀行資深策略師刑兆鵬說，「該中間價顯示，中國人行不希望人民幣升值太快，這與近期人行在季度貨幣政策會議上做出的承諾一致，亦即防止匯率過度升值的風險」。

儘管人民幣中間價較市場預期疲軟，但仍高於上一個交易日；離岸人民幣昨在七．〇〇四八附近盤旋。

在高盛集團、美國銀行等華爾街銀行預期二〇二六年人民幣有望升破七元兌一美元關卡之際，中國人行立場謹慎。而在中國內部，也有越來越多的經濟學家與前人行官員呼籲讓人民幣走強，以協助經濟再平衡，降低對出口的依賴以及貿易緊張局勢。

中國人行為了安撫貿易夥伴，引導人民幣升值，但尋求漸進升值，以避免熱錢大量湧入，一些策略師指出，近期中間價疲軟，以及中國人行偶爾買入美元，將有助於抑制投機性押注，防止人民幣單向上漲。

中國民生銀行預期，季節性結匯將在二〇二六年初對人民幣提供一定程度支持。不過，該銀行分析師也報告說，旨在防止人民幣劇烈升值的中間價設定機制，以及美元貶值放緩，使得人民幣短期之內難以升破六．九元兌一美元的水準。

