國銀對美曝險續創新高 中國跌到第三

中央銀行昨公布第三季國家風險統計，美連41季蟬聯國銀海外最大曝險國；對中國的曝險從第二跌落至第三。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布第三季國家風險統計，以直接曝險觀察，美國已連續四十一季居我國銀行海外曝險首位，曝險金額達一九八八．九六億美元，創史上新高紀錄；對中國的曝險從第二跌落至第三，且美、中曝險差距擴大至一四九三億美元，再度刷新紀錄。

美連41季蟬聯最大曝險國

央行統計，截至今年九月底，本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為六七〇八億美元，較上一季增加三．四八％，主因對非銀行私人部門債權成長所致。

請繼續往下閱讀...

曝險前十大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計曝險金額四九六〇億美元，占整體外國債權餘額的七十三．九五％。

央行金檢處副處長謝人俊指出，第三季國銀對美曝險單季增加四十．二六億美元中，有十四億美元來自國銀自有資產增加，包括投資國外證券化商品及授信，另約二十六億美元為信託資產（如基金）成長所致。

美中曝險差距 連十季逾千億美元

對中曝險雖增加十．六五億美元至四九五．六一億美元，但對盧森堡曝險成長更快，使中國從第二退居第三名。謝人俊說，自二〇二三年六月國銀對美、中曝險差距首度突破千億美元以來，已連續十季維持逾千億美元，本季再創新高。

他指出，市場對中國經濟前景仍持觀望態度，加上金管會對國銀在中國曝險設有相關限制，使曝險金額長期維持在四百至五百億美元區間。

歐洲盧森堡為全球基金的主要註冊地，第三季國銀在當地信託資產增加約二十五億美元，推升整體曝險金額達到五〇七．六七億美元，也改寫歷史新高。

對日曝險大增 季增幅前十大國之冠

日本居國銀海外曝險第五大國，曝險金額大增三十九．一二億美元，季增十．五％，增幅為前十大國家之冠。謝人俊說，主要是國銀吸收較多美元資金，轉換為日圓後存放在日央，作為未來交割用途。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法