製造業走出關稅陰霾 台經院：明年Q1有望開門紅

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣經濟研究院昨發布十一月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業與營建業三大指標同步走高，顯示企業信心持續回溫。其中，製造業測驗點呈現連續五個月的上揚態勢，台經院景氣預測中心主任孫明德樂觀預期，隨著製造業逐步擺脫美國關稅陰霾，明年第一季有望迎來「開門紅」。

動能明顯轉強 11月製造業測驗點連5升

十一月製造業營業氣候測驗點為九十四．四二點、月增二．三九點；服務業為九十一．一八點、月增三．〇九點；營建業則為一〇一．六六點，呈現連續六個月走升。孫明德形容，製造業復甦的步伐先前如同「走樓梯」，是一階一階上爬，十一月像是「一次跳兩格」，顯示動能明顯轉強。

非AI產業仍艱辛 未來半年房市續盤整

景氣回升也凸顯產業間結構性分化。他指出，當前的產業界限不再是傳統產業與科技業之分，而是轉變為「AI（人工智慧）與非AI」。受惠於AI、高效能運算及雲端服務的強勁需求，相關企業接單顯得「從容不迫」，但非AI產業則因市場競爭與需求保守，面臨「連滾帶爬」的艱辛處境，例如工具機產業，受限於主要應用的汽車產業景氣低迷，加上對美關稅壓力，廠商看法仍偏向悲觀。

營建業表現亮眼歸功於政府推動公共工程執行數創下十八年新高，加上科技大廠穩定推進AI廠房建置，帶動相關建築工程需求；但不動產市場方面，儘管新青安貸款與年底購屋旺季帶來部分支撐，但受限於央行信用管制持續，前十一個月累計交易量創八年新低，預計未來半年房市將處於低檔盤整階段。

