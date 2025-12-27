租稅融資政策雙管齊下 逾4萬中小企員工加薪

經濟部昨發布「2025中小企業白皮書」，截至去年底，國內中小企業家數達171.6萬家、就業人數919.4萬人，雙雙創新高，中小企占整體企業家數98%，代表中小企業仍是支撐台灣經濟與就業的關鍵力量。（記者林菁樺攝）

平均調薪9.6％

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部發布《二〇二五中小企業白皮書》，我國中小企業家數、就業人口持續創新高。而無論製造業或服務業，中小企業最迫切的需求仍集中在「租稅優惠」與「金融支持」；中企署表示，替員工加薪享租稅、融資優惠政策反應熱烈，合計超過四萬名員工受惠，且企業加薪幅度不低，其中透過加薪取得融資優惠的企業，平均替員工加薪幅度近一成。

加薪換租稅、融資優惠政策反應熱烈

經濟部統計到去年底，我國中小企業家數一七一．六萬家，占整體企業家數來到九十八％；中小企業就業人數達九一九．四萬人，占比近八成；中小企業銷售額達三十一．一兆元，主要以內銷為主，內銷金額二十七．九兆元、出口三．二兆元。

請繼續往下閱讀...

經濟部次長何晉滄指出，中小企業家數與就業人口持續創新高，因統計只到去年底，關稅等地緣政治尚未正式納入，不過政府將持續作為企業後盾，透過租稅、融資及轉型輔導等政策「添加柴火」，且因應美國關稅已成立一站式的馬上辦服務中心，協助中小企業融資。

中企署也首度在白皮書中進行營運觀測調查，納入最新的國際情勢變動，調查發現製造業、服務業前三大所需資源與協助分別為「租稅減免」、「金融支持」與「節能設備汰換補助」。

中企署主秘李佳瑾提到，資金明顯是中小企業所需資源，在今年中小企業發展條例及相關子法修正實施後，將「員工加薪」納入政策誘因設計，相關措施受到熱烈響應。在租稅優惠方面，包括研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課稅與增僱員工、員工加薪等四大措施，有一三六六家企業申請，有三萬一七六九員工獲得加薪。

另鼓勵企業替員工加薪，經濟部也提供額外的信用保證額度，有加薪企業最高有三千五百萬元的信用保證融資額度，共有二七八七家申請，融資金額達八十二．二六億元，平均加薪幅度九．六％，受惠員工達一萬七五四五人。李佳瑾指出，數據顯示企業願意替員工加薪，且加薪幅度並不低。

