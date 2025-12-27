自由電子報
上市櫃指數同創高 台股市值首破百兆

2025/12/27 05:30

在「權王」台積電領軍下，台股上市櫃公司總市值昨日首度突破新台幣百兆元大關。圖為台股示意圖。（資料照）在「權王」台積電領軍下，台股上市櫃公司總市值昨日首度突破新台幣百兆元大關。圖為台股示意圖。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕在「權王」台積電領軍下，台股上市櫃公司總市值昨日首度突破新台幣百兆元大關，達一〇〇．三兆元；櫃買指數創近十五個月新高，加權指數終場上漲一八四．〇四點，收在二八五五六．〇二點，週線收紅，單週大漲八五九．六七點、漲幅達三．一％。

美股近期因記憶體大廠美光財測亮眼上演大復活戲碼，激勵台股重啟漲勢，多方拿回主控權，昨加權指數盤中與收盤皆創歷史新高，最高來到二八五九〇．九一點，台積電重回一五〇〇元大關，國際銅價飆漲亦推升昨電線電纜股走強。

野村投信表示，本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等。

統一投顧指出，輝達與Groq結盟、企業集團及法人作帳行情進入最終階段、美國CES（消費性電子展）即將開展，利多因素帶動台股再創新高，操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選。

