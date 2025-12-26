中韓FTA十週年》半導體對手變戰友 台灣撐住南韓出口

台灣是南韓流行音樂（K-Pop）全球前三大市場，顯示台灣粉絲「哈韓」購買力驚人。圖為韓女天團BLACKPINK日前來高雄辦演唱會，下午4點現場已經人山人海萬頭攢動。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者高嘉和／綜合報導〕台韓過去在DRAM（動態隨機存取記憶體）與面板領域，是高度競爭的「對手」，但AI（人工智慧）浪潮席捲全球，如今反成為「戰友」，韓國SK海力士、三星的高頻寬記憶體（HBM），得透過台積電CoWoS封裝打入輝達供應鏈，SK海力士更將下一代HBM（HBM4）交給台積電；韓國已連續兩年取代日本，躍居台灣最大貿易逆差國。

南韓連2年成台最大貿易逆差國

因AI伺服器與高效能運算（HPC） 需求爆發，台灣強大的AI代工產業鏈擴大自SK海力士、三星採購HBM記憶體，再進行後端封裝與伺服器組裝；我國今年前十一月對韓貿易逆差達三三八．六億美元，且韓國逾半貿易順差來自台灣。

請繼續往下閱讀...

正因台韓半導體領域從對手轉為戰友，我國十一月出口六四〇．五億美元、年增五十六％，是今年來第三度超車韓國，帶動今年GDP成長上修至七．三七％，穩居亞洲四小龍之首；且因對台出口大幅順差，韓國前十一月出口年增二．九％，台灣是撐住其出口主要功臣。

台「韓流」不退 K-Pop前3大市場

相較中國動輒以政治因素發動「禁韓令」，台灣消費市場「韓流」始終不退。台灣是南韓流行音樂（K-Pop）全球前三大市場（僅次於日美），顯示台灣粉絲「哈韓」購買力驚人；「農心」辛拉麵幾乎變成台灣家庭常備泡麵，「賓格瑞」香蕉牛奶口味飲品持續熱賣，「不倒翁」起司拉麵以及韓式冬粉產品也銷量長紅。

另三星長年穩坐台灣Android手機龍頭，是唯一能與iPhone抗衡的品牌；現代汽車（Hyundai）也從過去二線品牌躍居一線品牌，今年以來穩居台灣車市銷售前四或前五名；在中國市場慘踢鐵板的愛茉莉太平洋（Amorepacific），其頂級品牌雪花秀（Sulwhasoo）是台灣各大百貨公司週年慶熱門商品，蘭芝（LANEIGE）在蝦皮、MOMO等電商平台也是熱賣品項。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法