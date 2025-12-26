中韓FTA十週年》汽車、手機到美妝 韓流西進中國陷寒流

韓國知名品牌過去大舉西進，但幾乎全軍覆沒，兩國產業競爭已從過去互補合作轉變成全面競爭，韓國社會氛圍也從「親中」轉向「恐中」。（路透檔案照）

南韓從親中轉向恐中

〔記者高嘉和／綜合報導〕韓國李在明政府立場親中，電子入境申報系統（E-Arrival Card）在入境地選項上，將台灣列為「中國台灣」，引爆台灣人怒火。其實韓國知名品牌過去大舉西進，但最後幾乎是全軍覆沒，兩國產業競爭已從過去互補合作轉變成全面競爭，韓國社會氛圍也從「親中」轉向「恐中」。

中扶植華為 三星手機市占率20％跌至1％

三星手機曾稱霸中國，市占率一度達二十％、位居第一，但二〇一四年起急轉直下，如今市占不到一％。原因除了「中國製造二〇二五」透過研發補貼、低利貸款與稅收減免等手段，大力扶植華為等中企品牌外，二〇一七年薩德事件，中共官媒炒作「抵制韓貨」就是「愛國」，對三星手機更是一記重拳。

限韓令打壓 樂天超市、易買得慘虧退場

樂天瑪特（Lotte Mart）也因水土不服與政治因素慘敗。薩德事件後，中國官方以「消防違規」等理由，勒令樂天在中國近百家超市停業，樂天最終被迫將門市全數出售；另新世界集團的易買得（E-Mart），一九九七年就進入中國，也因虧損嚴重、又遭限韓令打壓，二〇一七年全面撤出中國。

韓系車不敵中電動車 美妝敗陣「國潮」

韓系汽車是採合資方式進入中國，北京現代、東風悅達起亞在二〇一六年最風光時，合計年銷量近一八〇萬輛，如今跌剩三十到四十萬輛；最諷刺的是，現代汽車被迫關閉北京一座工廠，合作夥伴北汽轉頭就擁抱小米的電動車。

韓國美妝巨頭愛茉莉太平洋（Amorepacific）早年搭著「韓流」氣勢，門市遍布中國主要商圈，但隨著花西子、完美日記等中國「國潮」品牌崛起，價格更低、更懂社群行銷（小紅書等），愛茉莉太平洋旗下的innisfree（悅詩風吟）關閉逾八成門市，而ETUDE HOUSE（伊蒂之屋）也關掉實體店面、退守網購市場。

