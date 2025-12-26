落入中國FTA陷阱 韓5大產業被超車

南韓與中國自貿協定在二〇一五年底生效後，二〇二三年對中國從貿易順差轉為逆差，南韓五大出口產業競爭力已被中國超越。（美編組繪製）

編譯盧永山／特譯

南韓與中國自由貿易協定（FTA）在二〇一五年十二月生效，卻在八年後的二〇二三年對中國從貿易順差轉為逆差，終止連續三十年的貿易順差；更慘的是，南韓十大出口產業中的五項競爭力已被中國超越，另五項在未來五年預料也將被中國取代。

30年對中貿易順差 2023年轉逆差

從一九九二年到二〇二二年，南韓對中國出現連續三十年的貿易順差，在二〇一五年十二月韓中FTA生效後，南韓在二〇一八年對中國的貿易順差達到五五六億美元的最高峰，之後一路下降，到二〇二二年貿易順差驟減至十二億美元，二〇二三年首度出現一七五億美元貿易逆差。

請繼續往下閱讀...

中國在二〇一五年宣布「中國製造二〇二五」倡議，將此視為推動自家產業發展的機會。韓國產業研究院（KIET）主管金載德（Kim Jae-deok）表示：「美國總統川普首個任期於二〇一八年對中國發動貿易戰，接任的拜登政府則對中國發動科技戰，在二〇二二年十月宣布對中國實施半導體出口管制，北京當局投入更多政策資源，認真扶植高科技產業。」

因此，中國對南韓企業的依賴程度下降，隨著中國從半導體、電池和顯示器等曾為南韓主導的行業「掌握」了自主技術後，對南韓零件和材料的需求也隨之大幅下降。二〇二四年，除了半導體產業以外，南韓在鋼鐵、電子、機械和家用電器等產品上對中國均出現貿易逆差。

鋼鐵、電池、顯示器、汽車失優勢

韓國開發研究院（KDI）高級研究員鄭成勳（Jung Sung-hoon）發布報告表示：「南韓重點產品的出口表現下降、進口增加，製造業產品的淨進口都在上升。隨著中國開始生產過去高度依賴南韓的產品，中國的貿易格局已發生變化。如果未來貿易逆差持續存在，且半導體產業情勢惡化，甚至連半導體產業也可能對中國出現貿易逆差。」

半導體、造船 5年內恐被取代

韓國經濟人協會（FKI）十一月公布調查，南韓十大出口產業中，鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器和汽車（零件）等五項的競爭力已被中國超越；半導體、電器電子、造船、石油化工、生物健康等五項競爭力，到二〇三〇年也將被中國超越，凸顯中國產業政策和投資，已對南韓整體產業造成深遠影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法