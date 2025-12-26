汽車貿易疲軟 德對中逆差創新高

今年德國對中國的貿易逆差料將創下歷史最高紀錄，主要因為中國對德國商品的需求下降，這股趨勢在短期內不可能扭轉，問題核心在於德國產業競爭力遭中國侵蝕。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，今年德國對中國的貿易逆差料將創下歷史最高紀錄，主要因為中國對德國商品的需求下降，這股趨勢在短期內不可能扭轉，可能引發德國祭出貿易保護措施反制。

根據德國外貿與投資署（GTAI）的最新預測，今年中國對德國的出口將成長七．二％至一六八〇億歐元，而德國對中國的出口預計將下降十％至八一〇億歐元，貿易逆差達八七〇億歐元（新台幣三．二兆元）。

基爾世界經濟研究所國際貿易和投資研究部門主管戈格（Holger Goerg）表示，短期內要扭轉這個趨勢將非常困難，問題的核心在於德國產業競爭力遭中國侵蝕。

德國車競爭力遭反噬

GTAI的報告指出，德國向來引以為傲的汽車產業，今年的全球出口預計將下滑三．二％，並指中國的電動車製造商不僅在國內市場挑戰德國知名品牌，也在新興亞洲市場。德銀十月的報告指出，今年前七個月德國對中國出口的汽車數量年減約五％，出口下降是導致德國對中國貿易逆差擴大的主因。

德企生產鏈落腳中國 重創本國就業、稅收

雪上加霜的是，福斯集團等大型製造商正在奉行「在中國製造，為中國市場」策略，將生產在地化。這項策略在北京當局的鼓勵下，以本地製造的產品取代德國出口的產品。戈格指出，德國對中國的直接投資現在主要由獲利再投資驅動，而不是新資本，因為已在中國營運的德國企業正在擴大本地業務。

分析師指出，隨著德國企業將生產鏈落腳到中國，這種轉變將對德國經濟造成風險，因為將威脅國內就業和稅收，其政治後果可能十分嚴重。

