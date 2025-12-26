稀土出口埋雷 美中恐爆新衝突

彭博報導，中國放寬稀土出口協議藏陷阱，美中貿易戰休兵隨時可能會破局。 （路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平今年十月底達成協議，解除中國供應稀土的限制，但中國仍在限制美國取得生產永久磁鐵和其他產品所需的稀土原料，只願意增加成品供應，且中國之前核發的六個月效期出口許可證即將到期，為二〇二六年美中爆發新一輪衝突埋下伏筆。

彭博：中國放寬玩兩面手法 只增加成品供應、禁原料出口

十幾位消費者、製造商、政府官員以及貿易專家表示，儘管中國增加成品的交貨量，但美國業者仍拿不到自行製造這些成品所需的原料，而自主生產正是川普政府的優先目標。

業者難獲原料 無法落實在美生產

川普和習近平今年十月底在南韓的「川習會」後達成貿易戰休兵協議，美國同意調降關稅，中國承諾恢復稀土供應。當時，川普宣稱該協議實質上解除了中國一系列的供應限制。

然而透過限制稀土原料出口，中國仍在阻礙美國建立將稀土加工成永久磁鐵的產業；川普政府已將發展永久磁鐵等稀土產品的國內產能列為優先目標。

美國官員最近幾週表示，中國正在遵守協議條款。儘管北京當局已批准部分稀土出口的申請，但仍限制可能流向軍事承包商的供應。

11月中對美磁鐵出口月減11％

中國十二月二十日公布的官方數據顯示，十一月中國出口的稀土元素和相關產品（包括磁鐵）較十月增加十三％，但對美國的磁鐵供應月減十一％。產業官員和業界人士說，對美國業者而言，情況仍相當艱難。

美國永久磁鐵製造商Noveon Magnetics執行長鄧恩（Scott Dunn）表示：「如果你是美國公司，就別想取得鏑金屬或氧化物。中國限制稀土原料的程度遠遠超過限制成品，就是要維持優勢。」

根據美國政府的數據，自去年以來，中國稀土原料的整體出口就已增加，但對美國的出口沒有相應增加。

知情人士說，美中未針對中國釋出稀土的細節達成共識，彭博十一月報導，美中是針對「一般許可證」達成協議，埋下休兵協議可能破局的憂慮。此外，中國之前批准的六個月臨時出口許可證即將到期，就算可以申請延長，中國仍可能拖延批准。

