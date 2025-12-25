書劍集》美日央行的緩降息與慢升息

美國與日本升降息反向而行，不過，調整政策利率都非常謹慎。（路透資料照）

◎歐陽書劍

等待，有時是沒有行動的必要；可能是因覺察不出情勢的變化，又或者是歲月靜好，確實沒有改變的需求。全球央行二〇二五年在貨幣政策上碎步地走走停停，有點像是在暫時穩定的鋼索上力求平衡；中央銀行家們迎接二〇二六年的謹慎，也只是在期待可以平順的到達彼端。

在二〇二五年，各國央行雖同時感受到全球政經情勢的激烈震盪，但外面風雖大，卻沒有對整體經濟數據造成明顯的衝擊，貨幣政策因此多未像前幾年那樣有激烈反應。美國與日本就是重要例子，雖然因為面對不同情境，二國的升降息反向而行，不過，調整政策利率都非常謹慎。

日本央行雖強調消費者物價指數（CPI）年增率二％的目標，但即使二〇二三、二四、二五年通膨率都超出預期，甚至超過三％，打破四十年紀錄，政策利率卻遲遲不願提高。今年雖升息二碼，可是政策利率破紀錄的速度，遠慢於物價年增率。

與日本央行處在相反政策週期的美國聯準會（Fed），行動的速度也快不了多少，二〇二五年僅在九月起的年終三次貨幣政策會議中總共降息三碼。美國的勞動市場已不再緊俏，就業數據更加難看，但因物價年增率不再穩定向下，即使政策利率高於中性利率，降息還是不乾脆。

美國試圖在通膨不加重的情境下緩步降息，而日本則致力於在經濟有支撐的前提下，徹底告別低利率時代，因此二個國家二〇二五年的貨幣政策傾向停看聽，不難理解；不僅美日央行龜速調整政策利率，我國央行也已七季不動。然而回頭看，貨幣政策改變不大，不代表政經環境一定穩定；未來也一樣。

國際貨幣基金（IMF）雖預估二〇二六年全球經濟成長率為三．一％，與今年幾乎相同，但主要國家頗有出入，美國動能不墜，日中則較二〇二五年為低，台灣則僅二．一％。

IMF低估台灣成長率的情況並不少見，不過中央研究院預測二〇二六年經濟成長率雖達三．七一％，相較過去二十年的表現，也僅屬中等水準，而且大約只有二〇二五年的一半。若根據主計總處的預測，明年成長率甚至連今年的一半都不到。如果是一般公司的業績有這樣的預估，可以想見股價表現可能受到的壓抑。

等待，有時只是因為找不到行動的時機。往好處看，各國央行至少謹慎地避免成為干擾經濟環境的主角。

