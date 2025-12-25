綠委拋「轉大人ETF」國發會納入研議

民進黨立委郭國文（中）昨召開記者會，邀請投信投顧公會理事長尤昭文（左）、文藻大學副校長蔡維哲（右）共同出席，倡議政府成立「轉大人ETF」，透過長期投資為下一代存下第一桶金。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣新生兒人數今年恐創新低，民進黨立委郭國文昨召開記者會提出「轉大人ETF」構想，主張由政府與家長每月各提撥一二〇〇元投資台股ETF，讓孩子十八歲時能擁有人生第一桶金。國發會官員代表現場回應，這項構思非常好，明年政府將啟動「少子女化對策計畫二．〇」，會將此建議帶回行政院，邀集衛福部、金管會及財政部等單位共同研議。

郭國文指出，今年前十一月出生人數僅九萬八七八五人，養育子女是國家責任；他參考美國「川普帳戶」概念提出本土化方案：若在孩童一至十歲期間，家長與政府每月各相對提撥一二〇〇元，以台股過去長期年化報酬率十％估算，孩子十八歲成年時透過複利效果，帳戶資金將超過一百萬元，可用於就學、創業或購屋。

郭國文強調，若以每年十萬名新生兒計算，政府一年預算約一四四億元，「這不是花費，而是投資未來的國力」。他認為，現行育兒津貼多屬消費面補助，國家應進一步提供具未來性的投資工具。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，從金融專業角度來看，存款效率往往不敵通膨，長期投資才是正解。英國、新加坡、日本及加拿大皆有類似政策，台灣ETF規模已達亞洲第三，產品標的分散且適合長期持有。他形容這是一種「槓桿式」的政策，政府出一份、父母出一份，能發揮「拋磚引玉」的效果，產業端樂見其成。

國發會社會發展處副處長賴韻琳回應，立委所提的「出生即投資」並引入資本市場力量，是非常好的構思；明年是政府「少子女化對策計畫二．〇」的開展年，國發會將把這項建議帶回行政院，從政策與財政資源角度進行跨部會研議。

