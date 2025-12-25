AI火燙 全年製造業生產指數料創高

經濟部指出，今年全年製造業生產指數可望再創新高，年增率上看17％。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布十一月工業生產指數一一九．三一，年增十六．四二％，製造業生產指數一二〇．八四，年增十七．三五％，二指數同創歷年同月新高、連二十一個月正成長。經濟部指出，今年全年製造業生產指數可望再創新高，年增率上看十七％。

統計處指出，AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，支撐資訊電子產業生產動能穩健成長，但部分傳統產業因市場競爭及需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。累計今年前十一月製造業生產指數平均為一一一．二八，年增十七．三八％，預估十二月製造業生產指數將落在一二三．二二至一二七．二二，年增十三．一％至十六．八％。

請繼續往下閱讀...

資訊電子產業方面，電子零組件業年增十七．五五％，主因十二吋晶圓代工、IC封測、IC設計、主機板等產品生產成長，累計今年前十一月較上年同期增加二十五．三二％；電腦電子產品及光學製品業年增一二四．五二％，主因半導體產業持續擴大投資，推升伺服器、半導體檢測設備及零組件、通訊傳播設備、固態硬碟等產品生產上揚，累計今年前十一月較上年同期增加四十八．一四％。

傳統產業方面，受海外同業競爭及終端需求仍疲影響，部分廠商持續減產或產線排修，化學材料及肥料業年減四．二六％、基本金屬業年減十．七九％、汽車及其零件業年減十四．二二％；機械設備業結束連十三個月正成長，翻黑轉年減四．二六％，主因去年同期部分廠商集中交貨，基期較高，但半導體生產設備需求續強，抵銷部分減幅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法