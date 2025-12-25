年今台灣人均 躍東亞、東南亞第4

今年台灣人均所得經濟指標已超越南韓，成為東亞和東南亞經濟體中第4高。（中央社資料照）

美國新聞週刊引述IMF數據 台3.7萬美元超越韓日

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）引述國際貨幣基金（IMF）的數據指出，由於全球對先進半導體需求強勁，帶動經濟持續成長，今年台灣在人均所得這個經濟指標已超越南韓，成為東亞和東南亞經濟體中第四高，僅次於新加坡、香港、澳門。

新加坡、香港、澳門分居前3名

根據《新聞週刊》的排名，在東亞和東南亞十九個經濟體中，新加坡人均所得排名第一，高達九萬四四八〇美元（約二九七萬台幣）；新加坡的人均所得在世界各國中也僅落後四國，包括列支敦士登、盧森堡、瑞士和冰島。

排名第二至第三的是中國的兩個特別行政區，以博弈產業聞名的澳門（七萬四九二〇美元）和區域金融中心香港（五萬六八四〇美元）。排名第四至第十的依次是台灣、南韓、日本、汶萊、馬來西亞、中國、泰國。

IMF指出，在經濟持續成長的支撐下，今年「矽島」台灣的人均所得將達到三萬七八二七美元。這意味了台灣今年的人均所得將超越南韓（三萬五九六〇美元），且在二〇二四年首度超越亞洲第二大經濟體日本之後，今年也將繼續超越日本（三萬四七二〇美元）。

汶萊經濟主要依靠石油和天然氣資源，今年的人均所得為三萬三八六九美元，緊接在後的是馬來西亞（一萬三九〇〇美元）、中國（一萬三八一〇美元）、泰國（七九四〇美元）。

排名第十一至第十九依次為蒙古、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、寮國、東帝汶、緬甸、北韓。

