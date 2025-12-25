美301認定 中國半導體不公平貿易

美國貿易代表署決定，2027年6月對中國進口半導體加徵關稅。（路透資料照）

2027年6月才加徵關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國二十三日指控中國在半導體領域從事不公平貿易行為。美國貿易代表署（USTR）報告說，中國「採取日益激進與廣泛的非市場政策」扶植其半導體業，並試圖讓各國對其產品產生依賴，進而損害美國商業。儘管如此，USTR決定至二〇二七年六月才會對中國進口半導體加徵關稅。

彭博報導，美國前總統拜登政府在任內最後幾週，對進口中國半導體展開三〇一條款調查，歷經近一年調查後，USTR二十三日公布調查結果；此時機正值川普總統與中國國家主席習近平達成協議，暫停撼動全球市場的貿易戰之際。

儘管未宣布立即的關稅反制，華府仍釋出未來報復的可能性。USTR指出，未來十八個月將維持零關稅稅率，至二〇二七年六月二十三日上調稅率，具體稅率至少在實施前三十天公布。

報導說，暫緩加徵關稅的決定是川普政府尋求穩定美中關係，並鞏固川習貿易休兵協議的最新跡象；根據該協議，美中同意避免課徵過高關稅，並鬆綁科技與關鍵礦產的出口限制。

去年，拜登也在另一項三〇一調查中，下令對中國半導體關稅提高一倍至五十％，並於二〇二五年十二月底前實施。透過保留進一步加徵關稅的選項，川普握有潛在施壓籌碼，以防川習關稅協議破裂。

USTR指出，「中國尋求半導體產業的主導地位是不合理的，對美國商業構成負擔與限制，因此可以採取反制行動」。該調查鎖定中國製造的成熟製程晶片，這些晶片雖然不如驅動人工智慧（AI）的晶片先進，但廣泛用於汽車、飛機、醫療設備與電信等領域。

可能面臨潛在新關稅的產品包括二極體、電晶體、矽片、積體電路及其他產品。截至目前，該關稅不適用於包含中國晶片的製成品，比如電腦、智慧手機等。

