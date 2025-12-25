大南方學研整合 工研院啟動人才共育新模式

工研院攜手國研院、金屬中心等研發法人及南部多所大專院校，昨天啟動「大南方學研整合共育計畫」，將透過借調或合聘等方式，打造跨學校、法人、產業的全方位合作機制，加速人才培育與科研成果在產業落地。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕工研院攜手國研院、金屬中心等研發法人及南部多所大專院校，昨天啟動「大南方學研整合共育計畫」，將透過借調或合聘等方式，打造跨學校、法人、產業的全方位合作機制，加速人才培育與科研成果在產業落地，目標在5年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級，成為全國典範。

5年提升南部人才、研發產出

工研院昨天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，由工研院院長張培仁、國科會主委吳誠文、億載會會長陳威仁及南部多所大專校院的校長，共同宣布大南方學、研整合人才共育新模式啟動，推動首年將由工研院與南部大專院校共同建置跨校合作架構，展開第1批合聘與學生實習計畫，且人才越多越好，人數沒有設限；第3年將形成穩定的學生、教師與產業共育機制。

張培仁表示，大學主要做前端基礎研究，學理基礎較扎實，工研院的研究成果則對產業界有較高的可應用性。過去大學研究和工研院等研究單位、產業界，就像接力賽一棒接一棒，希望透過計畫促進3方更緊密結合，打造一套「從前期研究、技術發展、到產業應用」都能串接的合作架構，讓人才更快為產業界所用，從人才到產業的完整共育鏈，成為支撐國家科技布局的重要人才與技術樞紐。

陳威仁說，過去南部以傳統產業比重較高，近年來AI與智慧製造、科技化都進入南部，對跨領域或新的科技人才需求強烈，企業成長最重要的就是人才，期盼大學研究題材落實到產業，學校、法人、企業完整的人才鏈協作，對南部產業將有很好的幫助。

