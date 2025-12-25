財經青紅燈》租補族陷入孤獨

「住宅需求動向調查」主要針對300億中央擴大租金補貼申請戶。最新數據顯示，對於政府目前住宅政策最期待項目，其中擴大租金補貼戶數占比高達57.4%，多數受訪者認為購屋已遙不可及，立即能夠減緩居住負擔的租金補貼，反而更加實在。（示意圖，中央社資料照）

「住宅需求動向調查」主要針對300億中央擴大租金補貼申請戶。根據最新發布結果，去年每月房租未達5千元的占比約10.3%，而每月租金5千元以上、未滿1萬元的占比為46.8%，兩者合計約57.1%，也就說每1.75個受訪者就有1個房租在1萬元以內。

另可觀察到租金補貼受訪者的同住成員組成，近5成都是自己1個人租屋，且獨自租屋中，有高達91.6%是自己窩在套房、雅房等租屋內。

從受訪申請者年齡層來看，以18歲以上、未滿25歲的受訪數量最多，占比逾3成，且租屋格局以套房、雅房等為主的占比近7成；若將年齡層擴大，18歲以上、未滿35歲的受訪者占比更高達63.31%，55至75歲的占比僅6.4%。

數據結果呈現，年輕租屋占比最高、付租能力卻相對有限，因此租屋格局多偏向套房、雅房；也因租屋空間有限，多半傾向自己一個人住，是一人飽全家飽，若未來幾年的收入狀況沒有明顯改善，甚至無法跳脫現況，當前進到下一個人生階段，像是結婚生子等，不婚、少子女化等社會現象恐仍會延續、甚至更嚴重。

調查報告有1題是詢問受訪者未來1年住處選擇，高達77.9%、近8成選擇留在當前的租屋處，僅20.3%勾選更換住處，預計買房的比率更是出奇的低、僅1.8%。

對於政府目前住宅政策最期待項目，其中擴大租金補貼戶數占比高達57.4%，擴大興建社會住宅約11.8%，反觀購屋選項中的「提供購屋基金支持」、「持續辦理青年安心成家購屋優惠貸款方案」均不到1成，分別僅8.1%、8%。

數據凸顯殘酷現實，多數受訪者認為購屋已遙不可及，立即能夠減緩居住負擔的租金補貼，反而更加實在。（徐義平）

