盤勢分析》近關情怯 量縮待外資歸隊

投顧分析，預期耶誕到元旦假期，台股多以高檔狹幅整理為主，等待外資歸隊，才有望為市場指引更明確趨勢方向。（示意圖，中央社資料照）

美股4大指數前天全面收紅，上演耶誕行情，AI精神指標輝達強漲3%，帶動台積電（2330）昨早盤重回1500元，矽光子族群股價續噴，記憶體族群也開低走高，PCB族群續強，台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）飆上掛牌新天價，加權指數朝歷史新高前進；但成交量不足，台積電一度翻黑，加權指數上下震盪逾200點，終場上漲61.51點，收在2萬8371.98點，成交量約4380億元。

統一投顧指出，根據統計，過去10年耶誕節後1個月，台股上漲機率約8成，有利台股挑戰新高；操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群，聚焦AI概念、台積電概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

兆豐投顧分析，大盤自上週回測季線後連日反彈走高，離歷史高點僅百點之差，但量能卻持續萎縮，按目前量價結構不容易一口氣突破走出漲勢，反而要留意獲利了結賣壓造成震盪拉回；預期耶誕到元旦假期之間，多以高檔狹幅整理為主，等待外資歸隊，才有望為市場指引更明確趨勢方向，短線操作上來到前高不宜過度追買，也要留意各族群資金的快速輪轉。

3大法人昨合計買超15.2億元，其中外資賣超38億元、投信賣超44.7億元、自營商買超97.9億元；外資台指期淨空單昨減少957口，累計外資台指期淨空單降至2.44萬口左右。（記者卓怡君）

