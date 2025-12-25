法說會速報》高端疫苗辦私募 將引進外商

高端疫苗昨召開法說會，股東臨時會通過的私募及可轉債案，將引進外商。（取自高端疫苗官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）昨召開法說會，總經理李思賢表示，腸病毒疫苗的越南藥證，還在等待核發中，一有好消息就會立刻公告；至於昨日上午股東臨時會通過的私募及可轉債案，主要是為了擴建廠房所需。

他指出，私募4萬張股票，目標是引進對高端未來營運有幫助的策略合作夥伴，目前已有外商洽談中。這次增資主要用來擴廠，其中抗原及新產品新廠位於生醫第三園區，預計明年首季動工，最快2028年完工商轉，產能約是既有產線的2~3倍。充填產線則在目前廠區擴增，也預計2028年完工商轉。

不過，台灣新生兒越來越少，高端今年業績雖未受到影響，但腸病毒疫苗仍將把東南亞列為未來主要市場，若越南取證，菲律賓、泰國、馬來西亞等地，也將會送件申請認證。

瓶用聚酯停損退場 力麗轉型聚焦高附加價值產品

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠力麗（1444）總經理陳漢卿昨在法說會指出，面對中國低價傾銷與全球需求疲弱，已啟動結構性轉型，果斷退出長期虧損業務，並聚焦高附加價值產品與海外產能布局，力拚改善營運體質。

力麗表示，受中國瓶用聚酯低價競爭影響，相關產品長期虧損，公司已決定退出大宗規格市場，CP1、CP2連續聚合產線已於10月正式停止生產與銷售，相關設備已陸續拆除或處分。

力麗目前釋出彰化廠區部分閒置廠房與土地對外出租，短期以穩定租金收入為主，土地出售則視市況與價格條件評估。能源布局方面，力麗於假撚一、二廠區分別建置10MWh與12MWh儲能系統，合計投資約2.3億元，預計2026年2月底完工運轉，以離峰充電、尖峰自用或回售方式，降低用電成本並挹注業外收益。

此外，力麗因應成衣品牌廠需求，持續擴建印尼子公司力寶龍，規劃興建織三廠，新增288台噴水織機，並同步建置上膠塗布廠，強化後段加工整合能力。

