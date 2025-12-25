統一攜手動福牧場 跨足雞蛋產業

台灣一年吃掉70~80億顆雞蛋，商機誘人，統一企業昨天宣布跨入雞蛋產業，攜手大型動福牧場首次推出自有品牌雞蛋「元氣御選」，首波以「元氣御選」動福白蛋與非籠飼褐蛋主打，率先於全台 7-Eleven、家樂福賣場開賣。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣1年可吃掉70~80億顆雞蛋，商機誘人，統一企業（1216）昨宣布跨入雞蛋產業，攜手大型動福牧場首次推出自有品牌雞蛋「元氣御選」，首波主打「元氣御選」動福白蛋與非籠飼褐蛋，率先於全台 7-Eleven、家樂福賣場開賣。

全台每人每年食用逾300顆雞蛋

目前上市櫃食品公司中，已有大成（1210）、卜蜂（1215）、福壽（1219）、味全（1201）、大武山（6952）、茂生農經（1240）等搶進雞蛋產業。

推自有品牌動福雞蛋

主打國家雙認證

統一企業表示，台灣消費者每人每年平均使用逾300顆雞蛋，蛋品早已是每日飲食中不可或缺的重要食材；然而，近年面對蛋價波動、品質參差不齊與食安疑慮，消費者選擇蛋品的標準與期望也日益提高。

因此統一企業決定跨入雞蛋產業，推出通過CAS、TAP國家雙驗證的「元氣御選」友善動福鮮蛋，白蛋每盒10顆建議售價165元、非籠飼褐蛋每盒199元。

大成集團這幾年算是最積極布局雞蛋產業的食品公司，雖然販售的蛋品目前占集團營收比重僅約4~5%，但近年大成雞蛋年營收每年以25~30%成長，速度相當快，希望明年能持續有雙位數成長。

大成彰化昭成廠和嘉義義竹廠每天可洗選約168萬、84萬顆雞蛋，2個新廠投產後，洗選蛋產能已翻倍，大成預估3~5年內在台灣雞蛋市場市占率將挑戰20％。

台灣卜蜂全台也有7~8座自營蛋雞場，平均每天可供應60幾萬顆洗選蛋，擴大飼養蛋雞後，每天供應的洗選蛋將達80萬顆。

福壽食品飼養的蛋雞有採室外放牧、無籠式飼養及全智慧環控密閉水簾籠飼等方式，目前白蛋年產量約3000萬顆、福利紅蛋年產量約435萬顆。

