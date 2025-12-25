國票金拍板增資樂天銀 國票證券減資撤案

國票金控24日召開董事會，拍板對旗下子公司樂天銀行增資案。（資料照，記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）昨日召開董事會，決議對旗下子公司樂天商銀增資，但增資的資金來源，在評估子公司國票證券的資本適足率、行政作業流程等條件，決議將國票證券現金減資案撤案，而由國際票券上繳特別盈餘公積，並搭配舉債支應。國票金指出，樂天商銀規劃的增資金額在30億元以內，國票金按原持股比例參與49%，增資所需資金不超過15億元，預計最快明年第2季完成。

國票金昨日董事會議程包括「是否參與樂天銀行增資案及資金來源」，以及「國票證券減資案」；資金來源從3方向規劃，包括由國票證券減資8億元、讓國票金取得5億元資金，國際票券上繳10億元特別盈餘公積，同時搭配金控舉債靈活籌資。

增資樂天銀不超過15億 估最快明年Q2完成

經董事會討論，考量若由國票證券減資，除了必須先經證券董事會通過，還須召開股東臨時會，並給予債權人提出異議的時間，預估耗時甚長，且將與股東常會停止過戶期間衝突，恐怕緩不濟急。

此外，國票證券前年甫增資，目前資本適足率仍名列業界後段班，若再減資將導致資本適足率進一步下滑，不少業務將受限。因此，董事會一致決議證券減資撤案，由票券上繳特別盈餘公積及舉債支應。

國票金控日前召開法說會，樂天商銀至9月底累積虧損27億元、年底前恐直逼29億元，增資案何時啟動成為關注焦點。國票金坦言，樂天商銀原訂明年第1季末完成增資的規劃已無法達成，原因是目前已是12月底，增資過程需配合審閱2025年最新財報，須待明年4、5月財報出爐後才能進行，預估增資時點將延至明年第2季、甚至第3季初。

樂天商銀截至11月底客戶數約32萬戶，存款約410億元，放款則約222億元，存放比約5成左右；獲利表現方面，今年前11月稅後虧損2.12億元，較去年同期虧損幅度縮小。國票金表示，未來將持續善用集團法人金融業務優勢，配合主管機關開放業務，積極拓展法金業務。

