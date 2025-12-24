被房市拖垮 中國浙金900億元金融商品爆雷

由中國浙江省政府批准成立的綜合性金融資產交易平台「浙江中心」，所銷售的「祥源系」多個理財產品，11月下旬出現逾期無法兌付，規模高達200億元人民幣。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由中國浙江省政府批准成立的綜合性金融資產交易平台「浙江金融資產交易中心」（浙金中心），其銷售的「祥源系」多個理財產品十一月出現逾期無法兌付，規模高達二〇〇億元人民幣（下同，約九〇〇億台幣），大量投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，有多人被逮捕，而祥源控股負責人俞發祥已被警方帶走。

浙金中心由浙江省政府、寧波市政府控股四十％，杭州民置投資管理公司持股約六成，而民置資產與祥源控股關係密切。祥源控股官網顯示，該公司以文旅投資建設營運為主，旗下有祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園三家上市公司；因其重要資產是房地產，隨著中國房地產進入寒冬，該公司資金鏈日益緊張，被迫借錢續命。

請繼續往下閱讀...

根據中媒報導，這次事件非突然爆發，而是祥源集團債務風險持續發酵的結果。自十一月二十七日起，浙金中心交易平台由祥源控股和俞發祥提供連帶擔保責任的多個理財產品，陸續出現到期無法兌付、到帳後不能提現的情況，涉及規模達二〇〇億元，有近萬名投資人受害。

多名投資人表示，他們購買的理財產品投資期限以二年居多，預期年收益率達四．六％至五％。投資人朱女士表示，十二月三日在浙金中心的轉賣區成功轉賣一個理財產品，但轉賣所得迄今無法提現。

祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園廿二日晚間同步公告，公司實際控制人俞發祥因涉嫌犯罪，已被紹興市公安局採取刑事強制措施，全案調查中。從十一月二十七日以來，祥源文旅股價下跌二十％，海昌海洋公園下跌三十六．四％，交建股份下跌三十七．七％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法