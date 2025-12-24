戳破膨風 美智庫︰中國今年GDP僅2.5～3％

美國智庫榮鼎集團推估，中國今年經濟成長僅2.5％至3％之間。（法新社資料照）

直言連續通縮 不可能保5

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國智庫榮鼎集團推估，受下半年固定資產投資崩跌的衝擊，中國今年經濟成長僅二．五％至三％之間，約為官方設定的一半。榮鼎報告直言：「歷史上沒有像中國這樣的經濟體，在連續十季面臨持續通縮的情況下，實質國內生產總值（GDP）還能保持紀錄性的五％成長。」

報導指出，中國決策者預料在明年三月的全國人大會議上宣布，實現全年約五％的成長目標，同時也將公布下一個五年規劃；預料他們也將誇耀，儘管面臨美國的關稅戰以及疲軟的國內需求，但出口仍然強勁。

然而，根據榮鼎集團二十二日公布的報告顯示，中國宣稱的五％成長並未計入約五千億美元（十五．八兆台幣）的需求損失。中國國家統計局對相關詢問要求未予回應。

榮鼎集團也估計，二〇二六年中國經濟成長僅一％至二．五％，遠低於國際貨幣基金（IMF）預期的四．五％。

報告表示：「中國二〇二五年經濟成長前景取決於今年下半年的投資是否僅是下滑，或是崩跌。」報告引述，中國官方數據也出現固定資產投資下滑，但資本形成似乎仍對GDP構成正面貢獻的不一致性。

報導指出，在今年初，從道路、鐵路到住房與工廠的所有固定資產投資皆表現強勁，第一季年增四．二％，但至六月落入負值區間，十月更年減十二．二％。

另，中國官方數據顯示，資本形成、亦即GDP的投資部份，在第三季仍貢獻實質經濟成長〇．九個百分點。對此，榮鼎報告質疑，諸如土地銷售下滑、中古設備採購等指標是否被正確計入。

根據中國官方數據，今年前十一月，在房地產投資銳減十五．九％的衝擊下，固定資產投資下跌二．六％。報告說：「對中國經濟的錯誤計算已持續太久，而且總是朝誇大的方向發展。」

