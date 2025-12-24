憂國安風險 美禁售新款大疆無人機

美國FCC將大疆列入國安風險清單。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）二十二日宣布，中國大疆創新(DJI)、道通智能（Autel）與所有外國製造的無人機與零組件將列入受管制清單（Covered List），這些公司被認定將對美國國家安全構成「不可接受的風險」，因此禁止其新款無人機進口或在美國銷售。

所有外國製品均納FCC管制

路透報導，被列入受管制清單意謂，相關公司將無法取得FCC許可，在美銷售新型無人機或關鍵零組件。此舉反映，華府近年打擊中國無人機行動的重大升級。今年九月，美國商務部表示，計畫頒布規範，限制中國無人機進口。

FCC表示，之前批准的現有型號無人機並不禁止進口、銷售或使用，已採購的無人機也不受影響，消費者可持續使用之前合法購買的無人機。

大疆美市占逾半衝擊最大

全球最大無人機製造商大疆創新表示，對FCC的決定感到失望。在美國商用無人機市場中，該公司市占率逾五成，被列入受管制清單形同禁止其在美國銷售新型無人機。

FCC指出，此決定是基於白宮二十一日跨部門審查結果，認定進口無人機與零組件因有「未經授權的監控、敏感數據外洩與供應鏈漏洞等威脅」，因此對國家安全構成風險；未來若戰爭部判定特定無人機不再構成風險，可解除相關管制。

美國國家安全委員會反恐部門高級主任葛爾卡表示，FCC此舉是確保無人機美國製造的一環。他說：「無人機是攸關美國安全的重要部份，必須在美國製造。」

大疆本月初表示：「美國一千八百多個州與地方執法及應變單位中，逾八十％的無人機計畫都使用大疆創新的技術，如果這些機構無法取得最具成本效益的無人機技術，相關計畫將岌岌可危。」

美國共和黨眾議員克勞福德讚揚FCC該決定，他表示：「中國製無人機的使用，使其廣泛在美國空域活動，多年來是反情報惡夢，我們不能以我們的國家安全，交換廉價商品大舉湧入。」

