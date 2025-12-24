台輸墨82貨品 關稅不變或調低增幅

墨西哥明年一月起調高關稅，我爭取到包括汽車零組件等82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅。（業者提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕墨西哥明年一月起，將提高對非自由貿易協定（FTA）國家數千種商品的關稅。行政院經貿談判辦公室昨日表示，電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，均未被列入調增清單；我方另成功爭取到八十二項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

ICT產品銷墨大宗 未列調增清單

台商在墨西哥投資規模龐大，且台墨並無簽署雙邊FTA，關稅影響備受關注；經貿辦指出，墨西哥參眾兩院十二月十日通過對來自未簽署FTA國家調高一四六三項貨品關稅，增幅從五％至四十五％不等。本項法案近期由墨國總統簽署後，預計明年一月一日起生效。

經貿辦說明，為維護台灣廠商利益，我國九月起即透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐墨西哥代表處協助提出我關切產品計一〇五項，向墨國建議後，成功爭取到八十二項貨品維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦表示，八十二項貨品中維持現有稅率者廿七項，包括汽車零組件（後視鏡等廿一項）、塑膠製品（三項）、鋼品（三項）；調低增幅者五十五項，包括汽車零組件（齒輪箱等十六項）、化纖、樹酯、PVC及人造皮（卅一項）、紙板及標籤（五項）、化妝品及原料（二項）及摩托車（一項）。

此外，本次墨國調增稅率的一四六三項貨品，二〇二四年自台灣進口金額為八．二億美元，今年一至九月則為六．九六億美元。經貿辦指出，我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口七十％，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

