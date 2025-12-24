11月外銷訂單年增39.5% 全年首破7千億美元

經濟部統計處昨公布11月外銷訂單729.2億美元，創歷年單月新高。 （中央社資料照）

單月729.2億美元、前11月6666.5億美元 雙創歷年新高

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務需求擴展，拉貨動能強勁不衰，經濟部統計處昨公布十一月外銷訂單七二九．二億美元，創歷年單月新高，年增三十九．五％、連續十個月正成長，且優於原先預估。經濟部表示，今年外銷訂單預期將首度站上七千億美元大關、年增逾兩成。

按貨品別觀察，兩大主力資訊通信、電子產品接單分別年增六十九．四％及四十七．九％，主因伺服器、網通產品強勁成長，IC製造、記憶體、晶片通路等接單也成長；光學器材則因面板及背光模組動能走弱，接單年減二．四％。

傳產貨品部分，受海外同業產能擴張及市場需求保守影響，塑橡膠製品年減十五．八％、化學品年減十二．五％、基本金屬年減〇．五％；機械產品因半導體設備訂單增加而年增六．九％。

美國訂單逾284億美元居冠

主要訂單來源地區，以美國二八四．五億美元居冠、年增五十六．一％，以資訊通信產品成長最多；其次是東協一三五．八億美元、年增六十．二％，以電子產品增加較多；中國及香港一二四．五億美元、年增十七．六％，以電子產品增加較多；日本二十九．九億美元、年增十五．四％，以資訊通信產品增加較多。

累計今年一至十一月，外銷訂單金額六六六六．五億美元，為歷年同期新高，年增二十四．二％。經濟部預估十二月接單金額七二〇億至七四〇億美元，年增三十六．一％至三十九．八％，全年外銷訂單金額估七三八七億至七四〇九億美元，年增二十五．三％至二十五．六％。

