財經青紅燈》稅收短徵的背後

財政部公布今年1至11月全國稅收3兆5813億元，預算達成率僅94.2%，預估今年稅收將較預算數短少300億至500億元，且中央政府恐短少400億至600億元，為近5年首見短徵，外界開始擔憂我國財政轉壞。事實上，從中央政府債務比率來看，我國財政狀況依舊良好，但近年來在野黨不斷透過立法手段，向中央挖錢或要求擴大財政支出，從財劃法修法、普發現金、軍警加薪、到反年金改革等，長此以往，台灣財政狀況勢必受影響。

近幾年台灣經濟表現亮眼，除2020年受COVID-19疫情衝擊外，我國稅收持續成長，且連續4年實徵數超出預算數；但今年稅收增幅有限，且可能低於預算數，主因車市及房市交易清淡，導致貨物稅、營業稅及房地交易相關稅收減少，加上延分期繳稅措施抑制所得稅成長。不過，今年台灣經濟表現亮眼，企業獲利明顯成長，可望挹注明年所得稅，換言之，今年度稅收短徵並非常態，外界不必過慮。

另外，截至今年11月底，中央政府1年以上債務餘額5兆8379億元、占前3年GDP平均數24.27%，今年債務比率可望創下27年新低，且相較其他國家債務比率動輒2、3倍以上，我國債務成長溫和，財政狀況持續受到國際機構肯定。

然而，儘管行政部門嚴守財政紀律，但立法部門卻不斷要求中央擴大財政支出，且例如普發現金、反年改等，動輒增加數千億元支出，攸關台灣國家安全的國防預算卻一再封殺，如此不顧輕重緩急的作為，將對國家發展造成負面衝擊，實非全民之福。（鄭琪芳）

